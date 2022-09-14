https://ria.ru/20220914/kipyatok-1816737419.html

В Пермском крае женщина и ребенок обварились кипятком в автобусе

В Пермском крае женщина и ребенок обварились кипятком в автобусе - РИА Новости, 14.09.2022

В Пермском крае женщина и ребенок обварились кипятком в автобусе

Прокуратура начала проверку после того, как в пермском автобусе женщина и пятилетний ребенок получили ожоги из-за разрыва шланга системы отопления, сообщает... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T14:43

2022-09-14T14:43

2022-09-14T14:43

происшествия

пермский край

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ПЕРМЬ, 14 сен - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как в пермском автобусе женщина и пятилетний ребенок получили ожоги из-за разрыва шланга системы отопления, сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.Ранее в кудымкарском паблике в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что несколько пассажиров обварились кипятком в салоне ПАЗа. Особенно сильно пострадал ребенок, под чьим сиденьем разорвался шланг с горячей водой.По данным прокуратуры, во время поездки на рейсовом автобусе "Кудымкар — Кува" ожоги различных частей тела получили молодая женщина и ее пятилетний сын. Предварительно установлено, в салоне транспортного средства лопнул патрубок системы отопления."По итогам проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, качества оказания услуг по перевозке пассажиров", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220914/ubiystvo-1816715278.html

пермский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, пермский край