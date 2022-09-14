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В Пермском крае женщина и ребенок обварились кипятком в автобусе
В Пермском крае женщина и ребенок обварились кипятком в автобусе - РИА Новости, 14.09.2022
В Пермском крае женщина и ребенок обварились кипятком в автобусе
Прокуратура начала проверку после того, как в пермском автобусе женщина и пятилетний ребенок получили ожоги из-за разрыва шланга системы отопления, сообщает... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T14:43
2022-09-14T14:43
2022-09-14T14:43
происшествия
пермский край
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ПЕРМЬ, 14 сен - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как в пермском автобусе женщина и пятилетний ребенок получили ожоги из-за разрыва шланга системы отопления, сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.Ранее в кудымкарском паблике в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что несколько пассажиров обварились кипятком в салоне ПАЗа. Особенно сильно пострадал ребенок, под чьим сиденьем разорвался шланг с горячей водой.По данным прокуратуры, во время поездки на рейсовом автобусе "Кудымкар — Кува" ожоги различных частей тела получили молодая женщина и ее пятилетний сын. Предварительно установлено, в салоне транспортного средства лопнул патрубок системы отопления."По итогам проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, качества оказания услуг по перевозке пассажиров", — говорится в сообщении.
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пермский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край
Происшествия, Пермский край
В Пермском крае женщина и ребенок обварились кипятком в автобусе
В Пермском крае женщина и пятилетний ребенок обварились кипятком из-за разрыва шланга
ПЕРМЬ, 14 сен - РИА Новости.
Прокуратура начала проверку после того, как в пермском автобусе женщина и пятилетний ребенок получили ожоги из-за разрыва шланга системы отопления, сообщает
пресс-служба краевого надзорного ведомства.
Ранее в кудымкарском паблике в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что несколько пассажиров обварились кипятком в салоне ПАЗа. Особенно сильно пострадал ребенок, под чьим сиденьем разорвался шланг с горячей водой.
По данным прокуратуры, во время поездки на рейсовом автобусе "Кудымкар — Кува" ожоги различных частей тела получили молодая женщина и ее пятилетний сын. Предварительно установлено, в салоне транспортного средства лопнул патрубок системы отопления.
"По итогам проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, качества оказания услуг по перевозке пассажиров", — говорится в сообщении.