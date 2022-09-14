https://ria.ru/20220914/kino-1816770499.html
"Роскино" и Агентство кинематографии Узбекистана будут сотрудничать
"Роскино" и Агентство кинематографии Узбекистана будут сотрудничать - РИА Новости, 14.09.2022
"Роскино" и Агентство кинематографии Узбекистана будут сотрудничать
"Роскино" и Агентство кинематографии Республики Узбекистан на Ташкентском кинофестивале "Жемчужина шелкового пути" и Днях российского кино под брендом Russian... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T16:35
2022-09-14T16:35
2022-09-14T17:23
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. "Роскино" и Агентство кинематографии Республики Узбекистан на Ташкентском кинофестивале "Жемчужина шелкового пути" и Днях российского кино под брендом Russian Film Festival подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба организации.Церемония состоялась на открытии делового форума смотра. Документ "подписали генеральный директор "Роскино" Инна Шалыто и генеральный директор Агентства кинематографии Республики Узбекистан Фирдавс Абдухаликов", — уточняется в пресс-релизе.Одна из целей меморандума развитие сотрудничества в области киноиндустрии двух стран. Оно предполагает, например, подготовку кадров, содействие в выборе и обеспечении локаций для съемок.По словам Шалыто, российская сторона готова рассмотреть организацию туров для узбекских кинематографистов и представить производственные и сервисные возможности студий."Сегодня, когда киноиндустрия Узбекистана переживает новую волну развития, — строятся новые съемочные павильоны, закупается оборудование, открываются кинотеатры, реализуется программа господдержки, — мы готовы предложить гораздо больше возможностей и для совместного кинопроизводства, и для продвижения фильмов", — говорит Абдухаликов. Он также отметил, что "важно продолжать знакомить как узбекистанскую аудиторию с современным российским кино, так и российских зрителей с фильмами узбекистанских режиссеров".
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, шавкат мирзиеев, узбекистан, россия, азия, роскино, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Шавкат Мирзиеев, Узбекистан, Россия, Азия, Роскино, Кино и сериалы
16:35 14.09.2022 (обновлено: 17:23 14.09.2022)
"Роскино" и Агентство кинематографии Узбекистана будут сотрудничать
"Роскино" и Агентство кинематографии Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. "Роскино" и Агентство кинематографии Республики Узбекистан на Ташкентском кинофестивале "Жемчужина шелкового пути" и Днях российского кино под брендом Russian Film Festival подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба организации.
Церемония состоялась на открытии делового форума смотра.
Документ "подписали генеральный директор "Роскино" Инна Шалыто и генеральный директор Агентства кинематографии Республики Узбекистан Фирдавс Абдухаликов", — уточняется в пресс-релизе.
Одна из целей меморандума развитие сотрудничества в области киноиндустрии двух стран. Оно предполагает, например, подготовку кадров, содействие в выборе и обеспечении локаций для съемок.
По словам Шалыто, российская сторона готова рассмотреть организацию туров для узбекских кинематографистов и представить производственные и сервисные возможности студий.
"Сегодня, когда киноиндустрия Узбекистана переживает новую волну развития, — строятся новые съемочные павильоны, закупается оборудование, открываются кинотеатры, реализуется программа господдержки, — мы готовы предложить гораздо больше возможностей и для совместного кинопроизводства, и для продвижения фильмов", — говорит Абдухаликов.
Он также отметил, что "важно продолжать знакомить как узбекистанскую аудиторию с современным российским кино, так и российских зрителей с фильмами узбекистанских режиссеров".