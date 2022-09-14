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"Роскино" и Агентство кинематографии Узбекистана будут сотрудничать

"Роскино" и Агентство кинематографии Узбекистана будут сотрудничать - РИА Новости, 14.09.2022

"Роскино" и Агентство кинематографии Узбекистана будут сотрудничать

"Роскино" и Агентство кинематографии Республики Узбекистан на Ташкентском кинофестивале "Жемчужина шелкового пути" и Днях российского кино под брендом Russian... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T16:35

2022-09-14T16:35

2022-09-14T17:23

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. "Роскино" и Агентство кинематографии Республики Узбекистан на Ташкентском кинофестивале "Жемчужина шелкового пути" и Днях российского кино под брендом Russian Film Festival подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба организации.Церемония состоялась на открытии делового форума смотра. Документ "подписали генеральный директор "Роскино" Инна Шалыто и генеральный директор Агентства кинематографии Республики Узбекистан Фирдавс Абдухаликов", — уточняется в пресс-релизе.Одна из целей меморандума развитие сотрудничества в области киноиндустрии двух стран. Оно предполагает, например, подготовку кадров, содействие в выборе и обеспечении локаций для съемок.По словам Шалыто, российская сторона готова рассмотреть организацию туров для узбекских кинематографистов и представить производственные и сервисные возможности студий."Сегодня, когда киноиндустрия Узбекистана переживает новую волну развития, — строятся новые съемочные павильоны, закупается оборудование, открываются кинотеатры, реализуется программа господдержки, — мы готовы предложить гораздо больше возможностей и для совместного кинопроизводства, и для продвижения фильмов", — говорит Абдухаликов. Он также отметил, что "важно продолжать знакомить как узбекистанскую аудиторию с современным российским кино, так и российских зрителей с фильмами узбекистанских режиссеров".

https://ria.ru/20220827/natsionalnoekino-1812375633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, шавкат мирзиеев, узбекистан, россия, азия, роскино, кино и сериалы