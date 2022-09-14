https://ria.ru/20220914/kharkov-1816703833.html
ВС России уничтожили до 150 украинских военных в Харьковской области
ВС России уничтожили до 150 украинских военных в Харьковской области - РИА Новости, 14.09.2022
ВС России уничтожили до 150 украинских военных в Харьковской области
ВС РФ за прошедшие сутки массированными ударами по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад украинских военных в районе Балаклеи,... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:00
2022-09-14T13:00
2022-09-14T13:05
специальная военная операция на украине
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украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки массированными ударами по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад украинских военных в районе Балаклеи, Купянска и Двуречной в Харьковской области уничтожили до 150 украинских военных и свыше 10 единиц техники на харьковском направлении, сообщили в среду в Минобороны."В Харьковской области в районах населенных пунктов Двуречная, Балаклея и Купянск нанесены массированные огневые удары по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад ВСУ. Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 10 единиц военной техники", - заявили в Минобороны.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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13:00 14.09.2022 (обновлено: 13:05 14.09.2022)
ВС России уничтожили до 150 украинских военных в Харьковской области
Минобороны: ВС России уничтожили до 150 украинских военных под Купянском и Балаклеей