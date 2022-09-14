https://ria.ru/20220914/kharkov-1816703833.html

ВС России уничтожили до 150 украинских военных в Харьковской области

ВС России уничтожили до 150 украинских военных в Харьковской области - РИА Новости, 14.09.2022

ВС России уничтожили до 150 украинских военных в Харьковской области

ВС РФ за прошедшие сутки массированными ударами по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад украинских военных в районе Балаклеи,... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:00

2022-09-14T13:00

2022-09-14T13:05

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки массированными ударами по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад украинских военных в районе Балаклеи, Купянска и Двуречной в Харьковской области уничтожили до 150 украинских военных и свыше 10 единиц техники на харьковском направлении, сообщили в среду в Минобороны."В Харьковской области в районах населенных пунктов Двуречная, Балаклея и Купянск нанесены массированные огневые удары по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад ВСУ. Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 10 единиц военной техники", - заявили в Минобороны.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, харьковская область, вооруженные силы рф, в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр