https://ria.ru/20220914/karta-1816620378.html
Раскрыты подводные камни оформления карт зарубежных банков
Раскрыты подводные камни оформления карт зарубежных банков - РИА Новости, 14.09.2022
Раскрыты подводные камни оформления карт зарубежных банков
Какие риски нужно учитывать при оформлении карты в зарубежном банке, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя Экспертного совета Банка России РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T02:10
2022-09-14T02:10
2022-09-14T02:10
экономика
эльман мехтиев
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Какие риски нужно учитывать при оформлении карты в зарубежном банке, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.Некоторые россияне оформляют банковские карты в странах ближнего зарубежья, чтобы, например, оплачивать товары и услуги при поездках за границу или совершать покупки в иностранных интернет-магазинах. Однако зарубежная кредитная организация может брать большие комиссии, поэтому стоит детально ознакомиться с условиями обслуживания карты, прежде чем ее открывать, отметил Мехтиев.Кроме того, при оформлении зарубежной банковской карты можно столкнуться с двумя подводными камнями, считает эксперт. Во-первых, вы рискуете стать жертвой мошенничества."Если вы планируете удаленное получение зарубежной карты, велик риск мошенничества. Нужно быть уверенным, что вам действительно привезут эту карту. Лучше самому съездить и получить ее", – посоветовал Мехтиев.Во-вторых, не уведомив российскую налоговую службу об открытии счета, вы сами нарушите законодательство, продолжил эксперт."Когда вы получаете карту, она привязывается к счету, на который вы кладете деньги и с которого они списываются. В соответствии с российским законодательством, открыв счет, нужно в течение 30 дней сообщить об этом налоговой службе. И дальше до 1 июня следующего года нужно сдать отчет о движении денежных средств по этому счету. Если не сделать этого вовремя, будет штраф", – предупредил Мехтиев.О закрытии счета тоже нужно будет сообщать налоговому ведомству, добавил он.Эксперт рекомендует тщательно взвесить все за и против, прежде чем оформлять карту в иностранном банке."Важно понимать, для чего нужна зарубежная карта, оценивать ее целесообразность", – сказал Эльман Мехтиев в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220902/karty-1814084261.html
https://ria.ru/20220816/kart-1809872635.html
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экономика, эльман мехтиев
Экономика, Эльман Мехтиев
Раскрыты подводные камни оформления карт зарубежных банков
Эксперт ЦБ Мехтиев заявил о риске мошенничества при оформлении карты зарубежного банка
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Какие риски нужно учитывать при оформлении карты в зарубежном банке, рассказал
в интервью радио Sputnik заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.
Некоторые россияне оформляют банковские карты в странах ближнего зарубежья, чтобы, например, оплачивать товары и услуги при поездках за границу или совершать покупки в иностранных интернет-магазинах. Однако зарубежная кредитная организация может брать большие комиссии, поэтому стоит детально ознакомиться с условиями обслуживания карты, прежде чем ее открывать, отметил Мехтиев.
"За рубежом не каждый банк готов открыть вам счет без вида на жительство, трудового контракта, поэтому могут быть большие комиссии. Если вы сознательно выбираете зарубежный банк, важно читать нормы договора перед тем, как открыть карту", – сказал он.
Кроме того, при оформлении зарубежной банковской карты можно столкнуться с двумя подводными камнями, считает эксперт. Во-первых, вы рискуете стать жертвой мошенничества.
"Если вы планируете удаленное получение зарубежной карты, велик риск мошенничества. Нужно быть уверенным, что вам действительно привезут эту карту. Лучше самому съездить и получить ее", – посоветовал Мехтиев.
Во-вторых, не уведомив российскую налоговую службу об открытии счета, вы сами нарушите законодательство, продолжил эксперт.
"Когда вы получаете карту, она привязывается к счету, на который вы кладете деньги и с которого они списываются. В соответствии с российским законодательством, открыв счет, нужно в течение 30 дней сообщить об этом налоговой службе. И дальше до 1 июня следующего года нужно сдать отчет о движении денежных средств по этому счету. Если не сделать этого вовремя, будет штраф", – предупредил Мехтиев.
О закрытии счета тоже нужно будет сообщать налоговому ведомству, добавил он.
Эксперт рекомендует тщательно взвесить все за и против, прежде чем оформлять карту в иностранном банке.
"Важно понимать, для чего нужна зарубежная карта, оценивать ее целесообразность", – сказал Эльман Мехтиев в интервью радио Sputnik.