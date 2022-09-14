https://ria.ru/20220914/karta-1816620378.html

Раскрыты подводные камни оформления карт зарубежных банков

Раскрыты подводные камни оформления карт зарубежных банков - РИА Новости, 14.09.2022

Раскрыты подводные камни оформления карт зарубежных банков

Какие риски нужно учитывать при оформлении карты в зарубежном банке, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя Экспертного совета Банка России РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T02:10

2022-09-14T02:10

2022-09-14T02:10

экономика

эльман мехтиев

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Какие риски нужно учитывать при оформлении карты в зарубежном банке, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.Некоторые россияне оформляют банковские карты в странах ближнего зарубежья, чтобы, например, оплачивать товары и услуги при поездках за границу или совершать покупки в иностранных интернет-магазинах. Однако зарубежная кредитная организация может брать большие комиссии, поэтому стоит детально ознакомиться с условиями обслуживания карты, прежде чем ее открывать, отметил Мехтиев.Кроме того, при оформлении зарубежной банковской карты можно столкнуться с двумя подводными камнями, считает эксперт. Во-первых, вы рискуете стать жертвой мошенничества."Если вы планируете удаленное получение зарубежной карты, велик риск мошенничества. Нужно быть уверенным, что вам действительно привезут эту карту. Лучше самому съездить и получить ее", – посоветовал Мехтиев.Во-вторых, не уведомив российскую налоговую службу об открытии счета, вы сами нарушите законодательство, продолжил эксперт."Когда вы получаете карту, она привязывается к счету, на который вы кладете деньги и с которого они списываются. В соответствии с российским законодательством, открыв счет, нужно в течение 30 дней сообщить об этом налоговой службе. И дальше до 1 июня следующего года нужно сдать отчет о движении денежных средств по этому счету. Если не сделать этого вовремя, будет штраф", – предупредил Мехтиев.О закрытии счета тоже нужно будет сообщать налоговому ведомству, добавил он.Эксперт рекомендует тщательно взвесить все за и против, прежде чем оформлять карту в иностранном банке."Важно понимать, для чего нужна зарубежная карта, оценивать ее целесообразность", – сказал Эльман Мехтиев в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220902/karty-1814084261.html

https://ria.ru/20220816/kart-1809872635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, эльман мехтиев