Рейтинг@Mail.ru
Раскрыты подводные камни оформления карт зарубежных банков - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220914/karta-1816620378.html
Раскрыты подводные камни оформления карт зарубежных банков
Раскрыты подводные камни оформления карт зарубежных банков - РИА Новости, 14.09.2022
Раскрыты подводные камни оформления карт зарубежных банков
Какие риски нужно учитывать при оформлении карты в зарубежном банке, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя Экспертного совета Банка России РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T02:10
2022-09-14T02:10
экономика
эльман мехтиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_88:0:3144:1719_1920x0_80_0_0_7520b9a26aca92d78ab9965225c59e61.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Какие риски нужно учитывать при оформлении карты в зарубежном банке, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.Некоторые россияне оформляют банковские карты в странах ближнего зарубежья, чтобы, например, оплачивать товары и услуги при поездках за границу или совершать покупки в иностранных интернет-магазинах. Однако зарубежная кредитная организация может брать большие комиссии, поэтому стоит детально ознакомиться с условиями обслуживания карты, прежде чем ее открывать, отметил Мехтиев.Кроме того, при оформлении зарубежной банковской карты можно столкнуться с двумя подводными камнями, считает эксперт. Во-первых, вы рискуете стать жертвой мошенничества."Если вы планируете удаленное получение зарубежной карты, велик риск мошенничества. Нужно быть уверенным, что вам действительно привезут эту карту. Лучше самому съездить и получить ее", – посоветовал Мехтиев.Во-вторых, не уведомив российскую налоговую службу об открытии счета, вы сами нарушите законодательство, продолжил эксперт."Когда вы получаете карту, она привязывается к счету, на который вы кладете деньги и с которого они списываются. В соответствии с российским законодательством, открыв счет, нужно в течение 30 дней сообщить об этом налоговой службе. И дальше до 1 июня следующего года нужно сдать отчет о движении денежных средств по этому счету. Если не сделать этого вовремя, будет штраф", – предупредил Мехтиев.О закрытии счета тоже нужно будет сообщать налоговому ведомству, добавил он.Эксперт рекомендует тщательно взвесить все за и против, прежде чем оформлять карту в иностранном банке."Важно понимать, для чего нужна зарубежная карта, оценивать ее целесообразность", – сказал Эльман Мехтиев в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220902/karty-1814084261.html
https://ria.ru/20220816/kart-1809872635.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_c7b9667d872ba270ccae554cfad48715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эльман мехтиев
Экономика, Эльман Мехтиев
02:10 14.09.2022
 
Раскрыты подводные камни оформления карт зарубежных банков

Эксперт ЦБ Мехтиев заявил о риске мошенничества при оформлении карты зарубежного банка

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Какие риски нужно учитывать при оформлении карты в зарубежном банке, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.
Некоторые россияне оформляют банковские карты в странах ближнего зарубежья, чтобы, например, оплачивать товары и услуги при поездках за границу или совершать покупки в иностранных интернет-магазинах. Однако зарубежная кредитная организация может брать большие комиссии, поэтому стоит детально ознакомиться с условиями обслуживания карты, прежде чем ее открывать, отметил Мехтиев.
"За рубежом не каждый банк готов открыть вам счет без вида на жительство, трудового контракта, поэтому могут быть большие комиссии. Если вы сознательно выбираете зарубежный банк, важно читать нормы договора перед тем, как открыть карту", – сказал он.
Кроме того, при оформлении зарубежной банковской карты можно столкнуться с двумя подводными камнями, считает эксперт. Во-первых, вы рискуете стать жертвой мошенничества.
Логотип китайской платежной системы UnionPay - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 17:02
Карты Union Pay, выпущенные российскими банками, продолжают работать
"Если вы планируете удаленное получение зарубежной карты, велик риск мошенничества. Нужно быть уверенным, что вам действительно привезут эту карту. Лучше самому съездить и получить ее", – посоветовал Мехтиев.
Во-вторых, не уведомив российскую налоговую службу об открытии счета, вы сами нарушите законодательство, продолжил эксперт.
"Когда вы получаете карту, она привязывается к счету, на который вы кладете деньги и с которого они списываются. В соответствии с российским законодательством, открыв счет, нужно в течение 30 дней сообщить об этом налоговой службе. И дальше до 1 июня следующего года нужно сдать отчет о движении денежных средств по этому счету. Если не сделать этого вовремя, будет штраф", – предупредил Мехтиев.
О закрытии счета тоже нужно будет сообщать налоговому ведомству, добавил он.
Эксперт рекомендует тщательно взвесить все за и против, прежде чем оформлять карту в иностранном банке.
"Важно понимать, для чего нужна зарубежная карта, оценивать ее целесообразность", – сказал Эльман Мехтиев в интервью радио Sputnik.
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 02:15
Россиянам рассказали, зачем нужна безымянная банковская карта
 
ЭкономикаЭльман Мехтиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала