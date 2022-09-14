https://ria.ru/20220914/kakhovka-1816787610.html

Украинские войска обстреляли Новую Каховку, работает ПВО

Украинские войска обстреляли Новую Каховку, работает ПВО - РИА Новости, 14.09.2022

Украинские войска обстреляли Новую Каховку, работает ПВО

Украинские войска в шестой раз за сутки обстреляли район Новой Каховки в Херсонской области, сообщили местные власти. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:05

2022-09-14T17:05

2022-09-14T18:06

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815453441_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_159eeffa6ba847c773f1f0996d2a0589.jpg

ХЕРСОН, 14 сен — РИА Новости. Украинские войска в шестой раз за сутки обстреляли район Новой Каховки в Херсонской области, сообщили местные власти."В Новой Каховке объявлена воздушная тревога. Шестая... Работает ПВО: восемь воздушных взрывов", — отмечается в официальном Telegram-канале администрации Каховского района.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220914/donetsk-1816783138.html

новая каховка

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, новая каховка, херсонская область