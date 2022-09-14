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Кадыров поручил составить списки желающих принять участие в спецоперации - РИА Новости, 14.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/kadyrov-1816617336.html
Кадыров поручил составить списки желающих принять участие в спецоперации
Кадыров поручил составить списки желающих принять участие в спецоперации - РИА Новости, 14.09.2022
Кадыров поручил составить списки желающих принять участие в спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил составить списки военнослужащих, желающих принять участие в спецоперации на Украине. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T00:40
2022-09-14T00:40
специальная военная операция на украине
общество
рамзан кадыров
украина
в мире
россия
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ГРОЗНЫЙ, 14 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил составить списки военнослужащих, желающих принять участие в спецоперации на Украине."Мне приятно, что в республике большое количество военнослужащих мечтает присоединиться к нашим бойцам на передовой. Поручил командирам составить списки желающих. При первой же необходимости им такая возможность будет предоставлена", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он также призвал жителей Чечни молится за бойцов, участвующих в спецоперации. "Несомненно, каждое слово поддержки ежедневно мотивирует их на новые подвиги. Мы гордимся каждым защитником Отечества", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220912/kadyrov-1816230246.html
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общество, рамзан кадыров, украина, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Рамзан Кадыров, Украина, В мире, Россия
00:40 14.09.2022
 
Кадыров поручил составить списки желающих принять участие в спецоперации

Глава Чечни Кадыров поручил составить списки желающих принять участие в спецоперации

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 14 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил составить списки военнослужащих, желающих принять участие в спецоперации на Украине.
"Мне приятно, что в республике большое количество военнослужащих мечтает присоединиться к нашим бойцам на передовой. Поручил командирам составить списки желающих. При первой же необходимости им такая возможность будет предоставлена", - написал Кадыров в Telegram-канале.
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Он также призвал жителей Чечни молится за бойцов, участвующих в спецоперации. "Несомненно, каждое слово поддержки ежедневно мотивирует их на новые подвиги. Мы гордимся каждым защитником Отечества", - добавил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРамзан КадыровУкраинаВ миреРоссия
 
 
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