https://ria.ru/20220914/kadyrov-1816617336.html
Кадыров поручил составить списки желающих принять участие в спецоперации
Кадыров поручил составить списки желающих принять участие в спецоперации - РИА Новости, 14.09.2022
Кадыров поручил составить списки желающих принять участие в спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил составить списки военнослужащих, желающих принять участие в спецоперации на Украине. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T00:40
2022-09-14T00:40
2022-09-14T00:40
специальная военная операция на украине
общество
рамзан кадыров
украина
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россия
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ГРОЗНЫЙ, 14 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил составить списки военнослужащих, желающих принять участие в спецоперации на Украине."Мне приятно, что в республике большое количество военнослужащих мечтает присоединиться к нашим бойцам на передовой. Поручил командирам составить списки желающих. При первой же необходимости им такая возможность будет предоставлена", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он также призвал жителей Чечни молится за бойцов, участвующих в спецоперации. "Несомненно, каждое слово поддержки ежедневно мотивирует их на новые подвиги. Мы гордимся каждым защитником Отечества", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220912/kadyrov-1816230246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Общество, Рамзан Кадыров, Украина, В мире, Россия
Кадыров поручил составить списки желающих принять участие в спецоперации
Глава Чечни Кадыров поручил составить списки желающих принять участие в спецоперации