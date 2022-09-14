https://ria.ru/20220914/kadyrov-1816617336.html

Кадыров поручил составить списки желающих принять участие в спецоперации

Кадыров поручил составить списки желающих принять участие в спецоперации - РИА Новости, 14.09.2022

Кадыров поручил составить списки желающих принять участие в спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил составить списки военнослужащих, желающих принять участие в спецоперации на Украине. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T00:40

2022-09-14T00:40

2022-09-14T00:40

специальная военная операция на украине

общество

рамзан кадыров

украина

в мире

россия

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ГРОЗНЫЙ, 14 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил составить списки военнослужащих, желающих принять участие в спецоперации на Украине."Мне приятно, что в республике большое количество военнослужащих мечтает присоединиться к нашим бойцам на передовой. Поручил командирам составить списки желающих. При первой же необходимости им такая возможность будет предоставлена", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он также призвал жителей Чечни молится за бойцов, участвующих в спецоперации. "Несомненно, каждое слово поддержки ежедневно мотивирует их на новые подвиги. Мы гордимся каждым защитником Отечества", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220912/kadyrov-1816230246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, рамзан кадыров, украина, в мире, россия