В промзонах Тверской области создадут инфраструктуру для инвесторов
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ промзонах Тверской области создадут инфраструктуру для инвесторов
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
В промзонах Тверской области создадут инфраструктуру для инвесторов
ТВЕРЬ, 14 сен – РИА Новости. В промзонах Тверской области "Эммаус" и "Боровлево" за счет средств федерального бюджета будет создана необходимая для инвесторов инженерная и транспортная инфраструктура, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На эти цели Тверская область получила инфраструктурный бюджетный кредит на развитие флагманских инвестиционных площадок. За счет средств федерального бюджета в особой экономической зоне "Эммаусс" под Тверью будет создана инженерная инфраструктура. До 2024 года на территории особой экономической зоны будут проведены более 8,5 километра сетей электроснабжения, свыше 11,9 километра сетей газоснабжения, 5,3 километра сетей водоснабжения и 3,9 километра сетей водоотведения.
Реализация проекта позволит обеспечить инженерной инфраструктурой не только заявленные инвестиционные проекты, но и перспективных резидентов ОЭЗ "Эммаусс". По мнению губернатора региона Игоря Рудени, в текущих условиях санкционного давления на Россию это позволит привлечь на территорию региона новых инвесторов и обеспечить развитие уже действующих инвестпроектов в сфере импортозамещения.
Также благодаря инфраструктурному кредиту пройдет реконструкция дорожной сети инновационно-промышленного парка "Боровлево" в Тверской области. На территории инновационно-промышленного парка "Боровлево" будет проведена реконструкция магистральной дороги, которую используют как уже действующие предприятия, так и планируемые к размещению.