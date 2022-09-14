https://ria.ru/20220914/interventsii-1816671349.html
Челябинская область планирует принять участие в зерновых интервенциях
Челябинская область планирует принять участие в зерновых интервенциях - РИА Новости, 14.09.2022
Челябинская область планирует принять участие в зерновых интервенциях
Челябинская область планирует принять участие в зерновых интервенциях, проводимых Минсельхозом России, для стабилизации цен на зерно, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:27
2022-09-14T11:27
2022-09-14T11:27
челябинская область
экономика
алексей текслер
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен – РИА Новости. Челябинская область планирует принять участие в зерновых интервенциях, проводимых Минсельхозом России, для стабилизации цен на зерно, сообщила пресс-служба правительства региона."Поставил задачу в целях поддержки цены на зерно принять участие в проводимых Минсельхозом России зерновых интервенциях. Есть предварительная договоренность о включении нашего региона в эту программу, она позволит обеспечить лучшую цену тем, кто будет участвовать в этой программе", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Алексея Текслера с аппаратного совещания с членами правительства.Следующая задача, по словам губернатора, обеспечить региональным элеваторам возможность хранения излишков зерна от фермеров на бесплатной основе в свободных емкостях. "Тоже важная мера, нужно минимизировать хранение зерна под открытым небом", - пояснил он.Кроме того, глава региона акцентировал внимание на ходе уборочной кампании. "Мы ожидаем хороший урожай в этом году, не менее 2 миллионов тонн. Это в 2 раза лучше, чем в прошлом году. Уже собрано около 1,5 миллиона тонн. И сегодня основная задача - это сохранение урожая. Необходимо урегулировать отношения между элеваторами и производителями зерна", - отметил Текслер.Общественный представитель бизнес-омбудсмена в Кизильском районе Дмитрий Кириллов пояснил, какие проблемы отмечаются в регионе с зерном. "В Курганской, Оренбургской областях зерно созревает гораздо раньше, и они его везут на наши элеваторы по приемлемым для них ценам – в этом году по 12 тысяч рублей за тонну. Когда же мы начинаем убирать зерновые, элеваторы уже закупились и цены снизились. Иногда зерно вообще не принимают, говорят – подъемник не работает или "висит" ГИС "Зерно", или просят лаборатории заключение о клейковине, а она находится в Челябинске и проводит исследование 10-30 дней", - цитирует пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе слова Кириллова.По мнению директора холдинга "Ситно" Павла Журавского, цены на зерновую продукцию, сложившиеся в Челябинской области, на 10-12% выше, чем в целом по стране, а это увеличивает себестоимость продукции, она становится неконкурентоспособной, и сетевой ритейл может не взять ее на реализацию. Тем не менее, по данным пресс-службы бизнес-омбудсмена, агрохолдинги сообщили, что планируют закупать зерновые у фермеров и "зерно в поле не останется".По словам челябинского уполномоченного по защите прав предпринимателей Александра Гончарова, взаимоотношения агрохолдингов и фермеров таковы, что "одни жалуются на занижение клейковины, другие – на то, что придерживается зерно", "но самое главное – не предъявлять друг другу претензии, а найти взаимоприемлемое решение"."И те, и другие – предприниматели, работодатели и их экономическое благополучие одинаково важно... Надо четко понимать, что делать и в случае засухи, и при хорошем урожае. Сейчас нужно рассмотреть вопрос об участии региона в зерновых интервенциях, возможно, провести закупки в госрезерв или проработать возможность предоставления льготных кредитов для крестьянских и фермерских кооперативов с учетом климатических рисков… Будем внимательно следить за развитием событий", - цитирует пресс-служба бизнес-омбудсмена слова Гончарова.
https://ria.ru/20220914/moloko-1816649193.html
https://ria.ru/20220912/ipoteka-1816316601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей текслер, челябинская область
Челябинская область, Экономика, Алексей Текслер, Челябинская область
ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен – РИА Новости. Челябинская область планирует принять участие в зерновых интервенциях, проводимых Минсельхозом России, для стабилизации цен на зерно, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Поставил задачу в целях поддержки цены на зерно принять участие в проводимых Минсельхозом России зерновых интервенциях. Есть предварительная договоренность о включении нашего региона в эту программу, она позволит обеспечить лучшую цену тем, кто будет участвовать в этой программе", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Алексея Текслера
с аппаратного совещания с членами правительства.
Следующая задача, по словам губернатора, обеспечить региональным элеваторам возможность хранения излишков зерна от фермеров на бесплатной основе в свободных емкостях. "Тоже важная мера, нужно минимизировать хранение зерна под открытым небом", - пояснил он.
Кроме того, глава региона акцентировал внимание на ходе уборочной кампании. "Мы ожидаем хороший урожай в этом году, не менее 2 миллионов тонн. Это в 2 раза лучше, чем в прошлом году. Уже собрано около 1,5 миллиона тонн. И сегодня основная задача - это сохранение урожая. Необходимо урегулировать отношения между элеваторами и производителями зерна", - отметил Текслер.
Общественный представитель бизнес-омбудсмена в Кизильском районе Дмитрий Кириллов пояснил, какие проблемы отмечаются в регионе с зерном. "В Курганской, Оренбургской областях
зерно созревает гораздо раньше, и они его везут на наши элеваторы по приемлемым для них ценам – в этом году по 12 тысяч рублей за тонну. Когда же мы начинаем убирать зерновые, элеваторы уже закупились и цены снизились. Иногда зерно вообще не принимают, говорят – подъемник не работает или "висит" ГИС "Зерно", или просят лаборатории заключение о клейковине, а она находится в Челябинске
и проводит исследование 10-30 дней", - цитирует пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе слова Кириллова.
По мнению директора холдинга "Ситно" Павла Журавского, цены на зерновую продукцию, сложившиеся в Челябинской области, на 10-12% выше, чем в целом по стране, а это увеличивает себестоимость продукции, она становится неконкурентоспособной, и сетевой ритейл может не взять ее на реализацию. Тем не менее, по данным пресс-службы бизнес-омбудсмена, агрохолдинги сообщили, что планируют закупать зерновые у фермеров и "зерно в поле не останется".
По словам челябинского уполномоченного по защите прав предпринимателей Александра Гончарова, взаимоотношения агрохолдингов и фермеров таковы, что "одни жалуются на занижение клейковины, другие – на то, что придерживается зерно", "но самое главное – не предъявлять друг другу претензии, а найти взаимоприемлемое решение".
"И те, и другие – предприниматели, работодатели и их экономическое благополучие одинаково важно... Надо четко понимать, что делать и в случае засухи, и при хорошем урожае. Сейчас нужно рассмотреть вопрос об участии региона в зерновых интервенциях, возможно, провести закупки в госрезерв или проработать возможность предоставления льготных кредитов для крестьянских и фермерских кооперативов с учетом климатических рисков… Будем внимательно следить за развитием событий", - цитирует пресс-служба бизнес-омбудсмена слова Гончарова.