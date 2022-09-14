https://ria.ru/20220914/ingosstrakh-1816661762.html

"Ингосстрах" вручил премии артистам и сотрудникам Большого театра

"Ингосстрах" вручил премии артистам и сотрудникам Большого театра - РИА Новости, 14.09.2022

"Ингосстрах" вручил премии артистам и сотрудникам Большого театра

В историческом здании Большого театра во вторник состоялось торжественное вручение премий Попечительского совета, а также генерального партнера театра –... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T18:04

2022-09-14T18:04

2022-09-14T18:48

ингосстрах

россия

большой театр

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В историческом здании Большого театра во вторник состоялось торжественное вручение премий Попечительского совета, а также генерального партнера театра – "Ингосстраха", сообщает пресс-служба страховой компании.Награждение прошло на ежегодном сборе труппы, которое приурочено к началу 247 театрального сезона."Ингосстрах" уже второй раз участвует в церемонии награждения артистов. В прошлом году премия спонсора была присуждена премьеру балета Большого театра Артемию Белякову как самому яркому исполнителю проекта "Четыре персонажа в поисках сюжета". В этом году "Ингосстрах", генеральный партнер Большого, вручил награды не только артистам балета, но и артистам оперной труппы, хора, оркестра, артисту миманса, лучшим педагогам, а также сотрудникам художественно-постановочной части, охраны, билетерам. В общей сложности денежные премии в сумме от 150 тысяч рублей до 400 тысяч рублей получили 18 сотрудников театра."Мы дорожим нашим партнерством с Большим театром и гордимся тем, что нам удается вносить свой вклад в развитие российской культуры. Большой театр всегда был одним из главных символов нашей страны, эталоном в области высокого искусства, для нас большая честь поддерживать этот талантливый коллектив, и мы стремимся постоянно расширять границы нашего сотрудничества. Мы отлично понимаем, что театр – это целый мир, и праздник для зрителей создают не только артисты, но и педагоги, гримеры, костюмеры, администраторы. Это всегда коллективный труд, поэтому в этом году мы отметили широкий круг артистов и сотрудников театра", – комментирует заместитель генерального директора компании "Ингосстрах" по внешним связям Илья Соломатин, слова которого приводятся в сообщении."Ингосстрах" и Большой театр сотрудничают уже много лет: в 2014 году представитель "Ингосстраха" вошел в Попечительский совет Большого, с 2019 года компания стала генеральным спонсором ГАБТ, а с 2022 года – генеральным партнером. За годы успешной совместной деятельности партнерам удалось реализовать несколько знаковых проектов в области балетного искусства. В декабре 2020 года при поддержке "Ингосстраха" стартовал новый проект Большого театра – Молодежная балетная программа. Ее цель – создать молодым талантливым артистам из регионов России условия для творческого развития и совершенствования, раскрыть их потенциал и дать уникальную возможность танцевать на главной сцене страны. В 2021 году при поддержке "Ингосстраха" были организованы гастроли Большого театра в российских регионах.ㅤРеклама.СПАО "Ингосстрах", ОГРН 1027739362474; ИНН 7705042179ID 2z7yR8HqZjGAY1F

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ингосстрах, россия, большой театр