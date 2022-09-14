Грузия отрабатывала на учениях переброску техники НАТО, заявил МИД России
МИД России обратил внимание на отработку Грузией на учениях переброски техники НАТО
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Москва обратила внимание, что на учениях Noble Partner 2022 в Грузии отрабатывалась переброска тяжелой военной техники НАТО из Европы, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
"В Москве обратили внимание на то, что в рамках завершившихся на днях двухнедельных многонациональных маневров Noble Partner 2022 отрабатывалась в том числе переброска тяжелой военной техники блока из Европы в Грузию, на этот раз сухопутным маршрутом через Турцию", - заявил Гончар РИА Новости. По его словам, Москва видит в продолжающемся курсе на втягивание Грузии в НАТО и сопутствующей ему активности, "в том числе через накачку страны современными видами вооружений и проведение регулярных военных учений с участием США и стран альянса на ее территории", не только вызов интересам России и наших союзников в регионе, но и серьезную угрозу стабильности и безопасности на Южном Кавказе в целом.
"Сторонники "существенной поддержки" Грузии должны осознавать меру своей ответственности и понимать, что принципиальные моменты в развитии сотрудничества Тбилиси и НАТО будут учитываться нами самым серьезным образом", - добавил он.
В Грузии учения Noble Partner прошли уже в шестой раз. Целью учений было повышение готовности и оперативной совместимости между Грузией, США, региональными партнерами и странами-союзниками для обеспечения стабильной и безопасной обстановки в Черноморском регионе. В этом году впервые в истории учений приняли участие представители вооруженных сил Японии и Швеции. В многонациональных учениях были задействованы более 2400 военнослужащих. Участниками многонациональных учений этого года были: Грузия, США, Болгария, Румыния, Молдавия, Греция, Великобритания, Турция, Словакия, Норвегия, Венгрия, Литва, Азербайджан, Германия, Босния и Герцеговина, Эстония, Польша, Япония, многонациональная бригада Литвы-Польши-Украины и вооруженные силы Швеции.