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Грузия отрабатывала на учениях переброску техники НАТО, заявил МИД России - РИА Новости, 14.09.2022
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Грузия отрабатывала на учениях переброску техники НАТО, заявил МИД России
Грузия отрабатывала на учениях переброску техники НАТО, заявил МИД России - РИА Новости, 14.09.2022
Грузия отрабатывала на учениях переброску техники НАТО, заявил МИД России
Москва обратила внимание, что на учениях Noble Partner 2022 в Грузии отрабатывалась переброска тяжелой военной техники НАТО из Европы, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T10:40
2022-09-14T10:40
грузия
нато
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Москва обратила внимание, что на учениях Noble Partner 2022 в Грузии отрабатывалась переброска тяжелой военной техники НАТО из Европы, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар."В Москве обратили внимание на то, что в рамках завершившихся на днях двухнедельных многонациональных маневров Noble Partner 2022 отрабатывалась в том числе переброска тяжелой военной техники блока из Европы в Грузию, на этот раз сухопутным маршрутом через Турцию", - заявил Гончар РИА Новости. По его словам, Москва видит в продолжающемся курсе на втягивание Грузии в НАТО и сопутствующей ему активности, "в том числе через накачку страны современными видами вооружений и проведение регулярных военных учений с участием США и стран альянса на ее территории", не только вызов интересам России и наших союзников в регионе, но и серьезную угрозу стабильности и безопасности на Южном Кавказе в целом."Сторонники "существенной поддержки" Грузии должны осознавать меру своей ответственности и понимать, что принципиальные моменты в развитии сотрудничества Тбилиси и НАТО будут учитываться нами самым серьезным образом", - добавил он.В Грузии учения Noble Partner прошли уже в шестой раз. Целью учений было повышение готовности и оперативной совместимости между Грузией, США, региональными партнерами и странами-союзниками для обеспечения стабильной и безопасной обстановки в Черноморском регионе. В этом году впервые в истории учений приняли участие представители вооруженных сил Японии и Швеции. В многонациональных учениях были задействованы более 2400 военнослужащих. Участниками многонациональных учений этого года были: Грузия, США, Болгария, Румыния, Молдавия, Греция, Великобритания, Турция, Словакия, Норвегия, Венгрия, Литва, Азербайджан, Германия, Босния и Герцеговина, Эстония, Польша, Япония, многонациональная бригада Литвы-Польши-Украины и вооруженные силы Швеции.
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грузия, нато, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Грузия, НАТО, В мире, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:40 14.09.2022
 
Грузия отрабатывала на учениях переброску техники НАТО, заявил МИД России

МИД России обратил внимание на отработку Грузией на учениях переброски техники НАТО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Москва обратила внимание, что на учениях Noble Partner 2022 в Грузии отрабатывалась переброска тяжелой военной техники НАТО из Европы, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
"В Москве обратили внимание на то, что в рамках завершившихся на днях двухнедельных многонациональных маневров Noble Partner 2022 отрабатывалась в том числе переброска тяжелой военной техники блока из Европы в Грузию, на этот раз сухопутным маршрутом через Турцию", - заявил Гончар РИА Новости. По его словам, Москва видит в продолжающемся курсе на втягивание Грузии в НАТО и сопутствующей ему активности, "в том числе через накачку страны современными видами вооружений и проведение регулярных военных учений с участием США и стран альянса на ее территории", не только вызов интересам России и наших союзников в регионе, но и серьезную угрозу стабильности и безопасности на Южном Кавказе в целом.
"Сторонники "существенной поддержки" Грузии должны осознавать меру своей ответственности и понимать, что принципиальные моменты в развитии сотрудничества Тбилиси и НАТО будут учитываться нами самым серьезным образом", - добавил он.
В Грузии учения Noble Partner прошли уже в шестой раз. Целью учений было повышение готовности и оперативной совместимости между Грузией, США, региональными партнерами и странами-союзниками для обеспечения стабильной и безопасной обстановки в Черноморском регионе. В этом году впервые в истории учений приняли участие представители вооруженных сил Японии и Швеции. В многонациональных учениях были задействованы более 2400 военнослужащих. Участниками многонациональных учений этого года были: Грузия, США, Болгария, Румыния, Молдавия, Греция, Великобритания, Турция, Словакия, Норвегия, Венгрия, Литва, Азербайджан, Германия, Босния и Герцеговина, Эстония, Польша, Япония, многонациональная бригада Литвы-Польши-Украины и вооруженные силы Швеции.

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