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Жители МО могут получить восемь земельных услуг с помощью сервиса "Госключ"
Жители МО могут получить восемь земельных услуг с помощью сервиса "Госключ" - РИА Новости, 14.09.2022
Жители МО могут получить восемь земельных услуг с помощью сервиса "Госключ"
Миноблимущество Московской области подключило к инновационному сервису "Госключ" восемь земельных услуг. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:33
2022-09-14T18:33
2022-09-14T18:33
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Миноблимущество Московской области подключило к инновационному сервису "Госключ" восемь земельных услуг. Об этом сообщил телеканал "360".С помощью сервиса услуги можно получить полностью в электронном формате – от подачи заявления до подписания договора всеми сторонами. В частности, таким образом теперь можно арендовать земельный участок.В дальнейшем перечень услуг, которые можно получить онлайн, расширят. Задача в том, чтобы внедрить "Госключ" в те услуги, которые пользуются наибольшей популярностью у жителей и предпринимателей региона.Чтобы получить одну из услуг, нужно зайти на вкладку "Земля и стройка" на портале "Госуслуги". После подачи заявления пользователю в личный кабинет придет договор, который нужно подписать в специальном приложении "Госключ" с помощью электронной подписи.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.
Миноблимущество Московской области подключило к инновационному сервису "Госключ" восемь земельных услуг. Об этом сообщил телеканал "360"
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С помощью сервиса услуги можно получить полностью в электронном формате – от подачи заявления до подписания договора всеми сторонами. В частности, таким образом теперь можно арендовать земельный участок.
"Сейчас же с помощью нового сервиса можно получить уже восемь земельных услуг. Такая оперативная работа по оптимизации направлена прежде всего на удобство получения их гражданами и бизнесом. Наша основная задача, которую ставит губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, – сделать предоставление услуг по земле максимально простым, без лишних посещений МФЦ, а также сократить сроки предоставления", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.
В дальнейшем перечень услуг, которые можно получить онлайн, расширят. Задача в том, чтобы внедрить "Госключ" в те услуги, которые пользуются наибольшей популярностью у жителей и предпринимателей региона.
Чтобы получить одну из услуг, нужно зайти на вкладку "Земля и стройка" на портале "Госуслуги". После подачи заявления пользователю в личный кабинет придет договор, который нужно подписать в специальном приложении "Госключ" с помощью электронной подписи.