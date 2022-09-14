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Жители МО могут получить восемь земельных услуг с помощью сервиса "Госключ"

Жители МО могут получить восемь земельных услуг с помощью сервиса "Госключ" - РИА Новости, 14.09.2022

Жители МО могут получить восемь земельных услуг с помощью сервиса "Госключ"

Миноблимущество Московской области подключило к инновационному сервису "Госключ" восемь земельных услуг. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T18:33

2022-09-14T18:33

2022-09-14T18:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Миноблимущество Московской области подключило к инновационному сервису "Госключ" восемь земельных услуг. Об этом сообщил телеканал "360".С помощью сервиса услуги можно получить полностью в электронном формате – от подачи заявления до подписания договора всеми сторонами. В частности, таким образом теперь можно арендовать земельный участок.В дальнейшем перечень услуг, которые можно получить онлайн, расширят. Задача в том, чтобы внедрить "Госключ" в те услуги, которые пользуются наибольшей популярностью у жителей и предпринимателей региона.Чтобы получить одну из услуг, нужно зайти на вкладку "Земля и стройка" на портале "Госуслуги". После подачи заявления пользователю в личный кабинет придет договор, который нужно подписать в специальном приложении "Госключ" с помощью электронной подписи.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)