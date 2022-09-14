https://ria.ru/20220914/germaniya-1816616725.html

Немецкий чиновник запустил кампанию по энергосбережению

Немецкий чиновник запустил кампанию по энергосбережению - РИА Новости, 14.09.2022

Немецкий чиновник запустил кампанию по энергосбережению

Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман (партия "Зелёные"), предложивший ранее жителям ФРГ в целях экономии энергии вместо душа обтираться тряпкой,... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T00:30

2022-09-14T00:30

2022-09-14T00:30

в мире

германия

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БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман (партия "Зелёные"), предложивший ранее жителям ФРГ в целях экономии энергии вместо душа обтираться тряпкой, запустил кампанию Cleverländ, в рамках которой он дал новые советы по энергосбережению, сообщил портал федеральной земли.Премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Кречман в рамках экономии электроэнергии и газа ранее предложил отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и вместо душа обтираться влажной тряпкой.Во вторник официальный портал Баден-Вюртемберга сообщил о старте кампании Cleverländ с призывом "Сохраним энергию вместе", в рамках которой будут организованы выездные мероприятия экспертов по всей федеральной земле, они будут давать всем желающим рекомендации о том, как "разумно и эффективно" экономить энергию.Публикация сопровождается видео, на котором премьер-министр Винфрид Кречман дает один из "эффективных" советов по энергосбережению: "Просто перед тем, как отправиться спать, нужно убавить температуру термостата". Премьер на видео садится перед радиатором отопления и показывает зрителям, как он вращает термостат до минимума. "Снижение отопления на один градус экономит шесть процентов энергии; снижение на два градуса - двенадцать процентов; четыре градуса - уже четверть затрат на отопление. Так что оно того стоит", - комментирует Кречман.В публикации к видео содержатся 34 совета, где, в частности, отмечается, что "слишком высокая температура" в помещении вредна для здоровья, повышает риск простудных заболеваний и "требует лишних затрат энергии и денег". Уточняется, что около 20 градусов достаточно для жилых и рабочих комнат, 18 градусов - для кухни, 17 градусов - для спальни и 16 градусов - для туалета. Каждый градус снижения температуры в помещении экономит примерно 1,8 евро на квадратный метр жилой площади в год, отмечают власти.Помимо этого, даются "рекомендации" по энергосбережению при приготовлении пищи: подбирать правильную крышку для каждой из кастрюль, это, по подсчётам авторов мер, сэкономит 76 евро в год; печь булочки не в духовке, а в тостере, чтобы сэкономить 40 центов за один завтрак; а также использовать остаточное тепло электроплиты и духовки и выключать их за пять-десять минут до окончания времени приготовления блюда.

https://ria.ru/20220823/germaniya-1811545506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, германия