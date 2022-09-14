https://ria.ru/20220914/germaniya-1816616725.html
Немецкий чиновник запустил кампанию по энергосбережению
Немецкий чиновник запустил кампанию по энергосбережению - РИА Новости, 14.09.2022
Немецкий чиновник запустил кампанию по энергосбережению
Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман (партия "Зелёные"), предложивший ранее жителям ФРГ в целях экономии энергии вместо душа обтираться тряпкой,... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T00:30
2022-09-14T00:30
2022-09-14T00:30
в мире
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0e/1601173515_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_93cbefa2c328c04af1eced6a4596f3ae.jpg
БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман (партия "Зелёные"), предложивший ранее жителям ФРГ в целях экономии энергии вместо душа обтираться тряпкой, запустил кампанию Cleverländ, в рамках которой он дал новые советы по энергосбережению, сообщил портал федеральной земли.Премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Кречман в рамках экономии электроэнергии и газа ранее предложил отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и вместо душа обтираться влажной тряпкой.Во вторник официальный портал Баден-Вюртемберга сообщил о старте кампании Cleverländ с призывом "Сохраним энергию вместе", в рамках которой будут организованы выездные мероприятия экспертов по всей федеральной земле, они будут давать всем желающим рекомендации о том, как "разумно и эффективно" экономить энергию.Публикация сопровождается видео, на котором премьер-министр Винфрид Кречман дает один из "эффективных" советов по энергосбережению: "Просто перед тем, как отправиться спать, нужно убавить температуру термостата". Премьер на видео садится перед радиатором отопления и показывает зрителям, как он вращает термостат до минимума. "Снижение отопления на один градус экономит шесть процентов энергии; снижение на два градуса - двенадцать процентов; четыре градуса - уже четверть затрат на отопление. Так что оно того стоит", - комментирует Кречман.В публикации к видео содержатся 34 совета, где, в частности, отмечается, что "слишком высокая температура" в помещении вредна для здоровья, повышает риск простудных заболеваний и "требует лишних затрат энергии и денег". Уточняется, что около 20 градусов достаточно для жилых и рабочих комнат, 18 градусов - для кухни, 17 градусов - для спальни и 16 градусов - для туалета. Каждый градус снижения температуры в помещении экономит примерно 1,8 евро на квадратный метр жилой площади в год, отмечают власти.Помимо этого, даются "рекомендации" по энергосбережению при приготовлении пищи: подбирать правильную крышку для каждой из кастрюль, это, по подсчётам авторов мер, сэкономит 76 евро в год; печь булочки не в духовке, а в тостере, чтобы сэкономить 40 центов за один завтрак; а также использовать остаточное тепло электроплиты и духовки и выключать их за пять-десять минут до окончания времени приготовления блюда.
https://ria.ru/20220823/germaniya-1811545506.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0e/1601173515_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_ad7c192e39479d20be67028707c5c398.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия
Немецкий чиновник запустил кампанию по энергосбережению
Премьер-министр Баден-Вюртемберга Кречман запустил кампанию по энергосбережению Cleverländ
БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман (партия "Зелёные"), предложивший ранее жителям ФРГ в целях экономии энергии вместо душа обтираться тряпкой, запустил кампанию Cleverländ, в рамках которой он дал новые советы по энергосбережению, сообщил портал федеральной земли.
Премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Кречман в рамках экономии электроэнергии и газа ранее предложил отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и вместо душа обтираться влажной тряпкой.
Во вторник официальный портал Баден-Вюртемберга сообщил о старте кампании Cleverländ с призывом "Сохраним энергию вместе", в рамках которой будут организованы выездные мероприятия экспертов по всей федеральной земле, они будут давать всем желающим рекомендации о том, как "разумно и эффективно" экономить энергию.
"С помощью кампании по энергосбережению "Cleverländ - экономим энергию вместе" мы покажем, как каждый сможет внести свой вклад в рамках своих возможностей… если мы, одиннадцать миллионов жителей Баден-Вюртемберга, объединим усилия, мы не только справимся с кризисом, но и вместе сделаем большой шаг к независимости и защите климата", - говорится в сообщении.
Публикация сопровождается видео, на котором премьер-министр Винфрид Кречман дает один из "эффективных" советов по энергосбережению: "Просто перед тем, как отправиться спать, нужно убавить температуру термостата". Премьер на видео садится перед радиатором отопления и показывает зрителям, как он вращает термостат до минимума. "Снижение отопления на один градус экономит шесть процентов энергии; снижение на два градуса - двенадцать процентов; четыре градуса - уже четверть затрат на отопление. Так что оно того стоит", - комментирует Кречман.
В публикации к видео содержатся 34 совета, где, в частности, отмечается, что "слишком высокая температура" в помещении вредна для здоровья, повышает риск простудных заболеваний и "требует лишних затрат энергии и денег". Уточняется, что около 20 градусов достаточно для жилых и рабочих комнат, 18 градусов - для кухни, 17 градусов - для спальни и 16 градусов - для туалета. Каждый градус снижения температуры в помещении экономит примерно 1,8 евро на квадратный метр жилой площади в год, отмечают власти.
Помимо этого, даются "рекомендации" по энергосбережению при приготовлении пищи: подбирать правильную крышку для каждой из кастрюль, это, по подсчётам авторов мер, сэкономит 76 евро в год; печь булочки не в духовке, а в тостере, чтобы сэкономить 40 центов за один завтрак; а также использовать остаточное тепло электроплиты и духовки и выключать их за пять-десять минут до окончания времени приготовления блюда.