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Глава "Росгеологии" рассказал о влиянии санкций на развитие отрасли - РИА Новости, 14.09.2022
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Глава "Росгеологии" рассказал о влиянии санкций на развитие отрасли
Глава "Росгеологии" рассказал о влиянии санкций на развитие отрасли - РИА Новости, 14.09.2022
Глава "Росгеологии" рассказал о влиянии санкций на развитие отрасли
Рынок геологоразведки в России не схлопнулся из-за санкций западных стран и попыток Запада отказаться от российских ресурсов, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T09:06
2022-09-14T10:23
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
экономика
сергей горьков
россия
росгеология
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Рынок геологоразведки в России не схлопнулся из-за санкций западных стран и попыток Запада отказаться от российских ресурсов, сообщил в интервью РИА Новости глава "Росгеологии" Сергей Горьков на полях ВЭФ-2022."Вы знаете, геологоразведку они сильно пока не изменили. Мы делаем ежемесячную оценку рынка, смотрим, как меняется ситуация с контрактами. Могу сказать, что они изменились всего процентов на 10", - рассказал он, отвечая на вопрос об изменениях в отрасли из-за санкций западных стран и отказа от российских ресурсов."И в основном речь о переносе работ, а отменилось у нас буквально три контракта. Причем два из них зарубежных - в Северном и Средиземном морях. И один российский. Схлопывания рынка пока не произошло, а что будет в следующем году - сказать сложно", - добавил он.Более того, как отметил Горьков, государство в этом году впервые за десять лет увеличило объемы финансирования геологоразведки, а по некоторым видам ресурсов требуется даже увеличить объем работ, в частности, по импортозависимым позициям.Что касается отдельно нефти и газа, то и здесь существенного сокращения не наблюдается, сообщил глава "Росгеологии". "Чуть-чуть только у частных небольших компаний, но у крупных - нет, они продолжают реализацию своих проектов. Это касается и "Газпрома", и "Роснефти". В общем, все проекты идут", - заключил он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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восточный экономический форум — 2022 (вэф), экономика, сергей горьков, россия, росгеология
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Экономика, Сергей Горьков, Россия, Росгеология
09:06 14.09.2022 (обновлено: 10:23 14.09.2022)
 
Глава "Росгеологии" рассказал о влиянии санкций на развитие отрасли

Глава "Росгеологии" Горьков: геологоразведка в России "не схлопнулась" из-за санкций

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГлава холдинга "Росгеология" Сергей Горьков на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Глава холдинга Росгеология Сергей Горьков на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Глава холдинга "Росгеология" Сергей Горьков на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Рынок геологоразведки в России не схлопнулся из-за санкций западных стран и попыток Запада отказаться от российских ресурсов, сообщил в интервью РИА Новости глава "Росгеологии" Сергей Горьков на полях ВЭФ-2022.
"Вы знаете, геологоразведку они сильно пока не изменили. Мы делаем ежемесячную оценку рынка, смотрим, как меняется ситуация с контрактами. Могу сказать, что они изменились всего процентов на 10", - рассказал он, отвечая на вопрос об изменениях в отрасли из-за санкций западных стран и отказа от российских ресурсов.
"И в основном речь о переносе работ, а отменилось у нас буквально три контракта. Причем два из них зарубежных - в Северном и Средиземном морях. И один российский. Схлопывания рынка пока не произошло, а что будет в следующем году - сказать сложно", - добавил он.
Более того, как отметил Горьков, государство в этом году впервые за десять лет увеличило объемы финансирования геологоразведки, а по некоторым видам ресурсов требуется даже увеличить объем работ, в частности, по импортозависимым позициям.
Что касается отдельно нефти и газа, то и здесь существенного сокращения не наблюдается, сообщил глава "Росгеологии". "Чуть-чуть только у частных небольших компаний, но у крупных - нет, они продолжают реализацию своих проектов. Это касается и "Газпрома", и "Роснефти". В общем, все проекты идут", - заключил он.
Читайте полный текст интервью >>>
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