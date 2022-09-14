https://ria.ru/20220914/geologorazvedka-1816639119.html
Глава "Росгеологии" рассказал о влиянии санкций на развитие отрасли
Глава "Росгеологии" рассказал о влиянии санкций на развитие отрасли - РИА Новости, 14.09.2022
Глава "Росгеологии" рассказал о влиянии санкций на развитие отрасли
Рынок геологоразведки в России не схлопнулся из-за санкций западных стран и попыток Запада отказаться от российских ресурсов, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T09:06
2022-09-14T09:06
2022-09-14T10:23
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
экономика
сергей горьков
россия
росгеология
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Рынок геологоразведки в России не схлопнулся из-за санкций западных стран и попыток Запада отказаться от российских ресурсов, сообщил в интервью РИА Новости глава "Росгеологии" Сергей Горьков на полях ВЭФ-2022."Вы знаете, геологоразведку они сильно пока не изменили. Мы делаем ежемесячную оценку рынка, смотрим, как меняется ситуация с контрактами. Могу сказать, что они изменились всего процентов на 10", - рассказал он, отвечая на вопрос об изменениях в отрасли из-за санкций западных стран и отказа от российских ресурсов."И в основном речь о переносе работ, а отменилось у нас буквально три контракта. Причем два из них зарубежных - в Северном и Средиземном морях. И один российский. Схлопывания рынка пока не произошло, а что будет в следующем году - сказать сложно", - добавил он.Более того, как отметил Горьков, государство в этом году впервые за десять лет увеличило объемы финансирования геологоразведки, а по некоторым видам ресурсов требуется даже увеличить объем работ, в частности, по импортозависимым позициям.Что касается отдельно нефти и газа, то и здесь существенного сокращения не наблюдается, сообщил глава "Росгеологии". "Чуть-чуть только у частных небольших компаний, но у крупных - нет, они продолжают реализацию своих проектов. Это касается и "Газпрома", и "Роснефти". В общем, все проекты идут", - заключил он.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восточный экономический форум — 2022 (вэф), экономика, сергей горьков, россия, росгеология
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Экономика, Сергей Горьков, Россия, Росгеология
09:06 14.09.2022 (обновлено: 10:23 14.09.2022)
Глава "Росгеологии" рассказал о влиянии санкций на развитие отрасли
Глава "Росгеологии" Горьков: геологоразведка в России "не схлопнулась" из-за санкций
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Рынок геологоразведки в России не схлопнулся из-за санкций западных стран и попыток Запада отказаться от российских ресурсов, сообщил в интервью РИА Новости глава "Росгеологии" Сергей Горьков на полях ВЭФ-2022.
"Вы знаете, геологоразведку они сильно пока не изменили. Мы делаем ежемесячную оценку рынка, смотрим, как меняется ситуация с контрактами. Могу сказать, что они изменились всего процентов на 10", - рассказал он, отвечая на вопрос об изменениях в отрасли из-за санкций западных стран и отказа от российских ресурсов.
"И в основном речь о переносе работ, а отменилось у нас буквально три контракта. Причем два из них зарубежных - в Северном и Средиземном морях
. И один российский. Схлопывания рынка пока не произошло, а что будет в следующем году - сказать сложно", - добавил он.
Более того, как отметил Горьков, государство в этом году впервые за десять лет увеличило объемы финансирования геологоразведки, а по некоторым видам ресурсов требуется даже увеличить объем работ, в частности, по импортозависимым позициям.
Что касается отдельно нефти и газа, то и здесь существенного сокращения не наблюдается, сообщил глава "Росгеологии". "Чуть-чуть только у частных небольших компаний, но у крупных - нет, они продолжают реализацию своих проектов. Это касается и "Газпрома
", и "Роснефти
". В общем, все проекты идут", - заключил он.