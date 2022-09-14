https://ria.ru/20220914/gazoprovod-1816690755.html
Снаряд украинских войск попал в газопровод в Макеевке
Снаряд украинских войск попал в газопровод в Макеевке - РИА Новости, 14.09.2022
Снаряд украинских войск попал в газопровод в Макеевке
Газопровод перебит в Червоногвардейском районе Макеевки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:16
2022-09-14T12:16
2022-09-14T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Газопровод перебит в Червоногвардейском районе Макеевки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по улице Лутугина в Червоногвардейском районе Макеевки перебит газопровод", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Штаб добавил, что в населенном пункте более 1600 бытовых абонентов остались без света.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Макеевки со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Снаряд украинских войск попал в газопровод в Макеевке
В ДНР сообщили, что в Макеевке перебит газопровод при попадании снаряда ВСУ