https://ria.ru/20220914/gazoprovod-1816690755.html

Снаряд украинских войск попал в газопровод в Макеевке

Снаряд украинских войск попал в газопровод в Макеевке - РИА Новости, 14.09.2022

Снаряд украинских войск попал в газопровод в Макеевке

Газопровод перебит в Червоногвардейском районе Макеевки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:16

2022-09-14T12:16

2022-09-14T12:16

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Газопровод перебит в Червоногвардейском районе Макеевки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по улице Лутугина в Червоногвардейском районе Макеевки перебит газопровод", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Штаб добавил, что в населенном пункте более 1600 бытовых абонентов остались без света.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Макеевки со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины