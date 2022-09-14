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В Германии назвали условие, при котором прекратится обнищание Европы - РИА Новости, 14.09.2022
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В Германии назвали условие, при котором прекратится обнищание Европы
В Германии назвали условие, при котором прекратится обнищание Европы - РИА Новости, 14.09.2022
В Германии назвали условие, при котором прекратится обнищание Европы
Экономический кризис в Европе, повлекший за собой стремительное обнищание населения и скачок стоимости уровня жизни в Германии, будет продолжаться, пока не... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:28
2022-09-14T17:28
в мире
экономика
цены на нефть
германия
европа
украина
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Экономический кризис в Европе, повлекший за собой стремительное обнищание населения и скачок стоимости уровня жизни в Германии, будет продолжаться, пока не будет найден способ снизить цену на газ. Об этом заявила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.По словам автора статьи Йоханнеса Пеннекампа, немецкая экономика еще до начала энергетического кризиса, связанного с российской специальной военной операцией на Украине, давала значительные сбои. После спада эпохи пандемии коронавируса немецкая финансовая система восстанавливалась медленнее остальных."Уже в конце 2021 года ВВП перестал расти, и лишь в конце этого лета, то есть позже, чем все другие сравнимые экономики, немецкое народное хозяйство достигло докризисного уровня. Главная причина такой ситуации заключается в том, что Германия как экспортная нация, чей экспорт превышает импорт, более восприимчива к проблемам в цепочках поставок, возникшим во время пандемии", — объяснил Пеннекамп.Он добавил, что уже в январе инфляция в Германии составила 4,9 процента.После введения антироссийских санкций проблемы с цепочками поставок только усугубились, вызывая так называемый "шок спроса" и скачки счетов за коммунальные услуги в Европе. Следующей проблемой автор назвал сокращение покупательской способности населения из-за увеличения расходов на энергию на тысячу евро в месяц и более."Бюджет домохозяйств сократился, у людей стало меньше денег, чтобы пойти за покупками, поехать в отпуск или сходить в ресторан. &lt;...&gt; Если миллионы немцев одновременно более или менее сильно затянут пояса, то предприятия столкнутся еще и с проблемой спроса. У них не только повысятся накладные расходы, но и уменьшится прибыль. Оба канала дополняют друг друга, что мешает обратить тенденцию к спаду вспять", — заявил Пеннекамп.При этом, по мнению обозревателя, немецкие власти получают даже своеобразную выгоду от обеднения собственного населения: получение больших налогов на дорогую энергетику позволяет скопить денежную массу для поддержки самых бедных домохозяйств.Однако единственным способом разрешить сложнейший кризис Пеннекамп считает избавление от первопричины энергетического кризиса — от высоких цен на газ."Стабильный подъем экономики будет, вероятно, возможен лишь в том случае, если главная проблема — высокие цены на энергию — исчезнет. При исчезновении высоких цен известный экономист Вероника Гримм считает подъем возможным к лету 2024 года", — признал Пеннекамп.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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в мире, экономика, цены на нефть, германия, европа, украина
В мире, Экономика, Цены на нефть, Германия, Европа, Украина
17:28 14.09.2022
 
В Германии назвали условие, при котором прекратится обнищание Европы

FAZ: только снижение цен на газ может остановить обнищание Европы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене
Сотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Экономический кризис в Европе, повлекший за собой стремительное обнищание населения и скачок стоимости уровня жизни в Германии, будет продолжаться, пока не будет найден способ снизить цену на газ. Об этом заявила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По словам автора статьи Йоханнеса Пеннекампа, немецкая экономика еще до начала энергетического кризиса, связанного с российской специальной военной операцией на Украине, давала значительные сбои. После спада эпохи пандемии коронавируса немецкая финансовая система восстанавливалась медленнее остальных.
"Уже в конце 2021 года ВВП перестал расти, и лишь в конце этого лета, то есть позже, чем все другие сравнимые экономики, немецкое народное хозяйство достигло докризисного уровня. Главная причина такой ситуации заключается в том, что Германия как экспортная нация, чей экспорт превышает импорт, более восприимчива к проблемам в цепочках поставок, возникшим во время пандемии", — объяснил Пеннекамп.
Он добавил, что уже в январе инфляция в Германии составила 4,9 процента.
После введения антироссийских санкций проблемы с цепочками поставок только усугубились, вызывая так называемый "шок спроса" и скачки счетов за коммунальные услуги в Европе. Следующей проблемой автор назвал сокращение покупательской способности населения из-за увеличения расходов на энергию на тысячу евро в месяц и более.
"Бюджет домохозяйств сократился, у людей стало меньше денег, чтобы пойти за покупками, поехать в отпуск или сходить в ресторан. <...> Если миллионы немцев одновременно более или менее сильно затянут пояса, то предприятия столкнутся еще и с проблемой спроса. У них не только повысятся накладные расходы, но и уменьшится прибыль. Оба канала дополняют друг друга, что мешает обратить тенденцию к спаду вспять", — заявил Пеннекамп.
При этом, по мнению обозревателя, немецкие власти получают даже своеобразную выгоду от обеднения собственного населения: получение больших налогов на дорогую энергетику позволяет скопить денежную массу для поддержки самых бедных домохозяйств.
"Обеднение население дает государству дополнительные возможности для оказания помощи некоторым домохозяйствам и предприятиям. Благодаря этому частично нивелируются потери в доходах и в покупательской способности, а шок спроса можно смягчить. Но федеральное правительство постоянно подчеркивает, что не сумеет полностью нивелировать большие потери", — рассказал автор.
Однако единственным способом разрешить сложнейший кризис Пеннекамп считает избавление от первопричины энергетического кризиса — от высоких цен на газ.
"Стабильный подъем экономики будет, вероятно, возможен лишь в том случае, если главная проблема — высокие цены на энергию — исчезнет. При исчезновении высоких цен известный экономист Вероника Гримм считает подъем возможным к лету 2024 года", — признал Пеннекамп.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

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