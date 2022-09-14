https://ria.ru/20220914/frantsiya-1816698712.html

Французский оператор энергосетей не исключил блэкаутов зимой

Французский оператор энергосетей не исключил блэкаутов зимой - РИА Новости, 14.09.2022

Французский оператор энергосетей не исключил блэкаутов зимой

Французский национальный оператор электрических сетей RTE сообщил, что не исключает рисков отключения электричества этой зимой, отметив, что их удастся избежать РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:45

2022-09-14T12:45

2022-09-14T12:45

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ПАРИЖ, 14 сен – РИА Новости. Французский национальный оператор электрических сетей RTE сообщил, что не исключает рисков отключения электричества этой зимой, отметив, что их удастся избежать при снижении энергопотребления на 1%-5%, передаёт телеканал BFMTV."Мы не можем полностью исключить риски отключения электричества, но их можно избежать, снизив потребление энергии на национальном уровне на 1%-5% в большинстве случаев – и на 15% при условии суровой зимы", – сообщает телеканал со ссылкой на коммюнике оператора."Риск высокой нагрузки на электросети увеличен этой зимой, но с ним можно справиться, благодаря усиленным действиям по экономии энергии", – заявила компания.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой.Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии. Некоторые французские предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже сократили объемы производства и перевели ряд сотрудников на частичную занятость. Также из-за возросших счетов за энергию в метрополии прекратили работу около 30 бассейнов, в том числе крупнейший спортивный комплекс Парижа Pailleron.

https://ria.ru/20220914/konets-1816624369.html

https://ria.ru/20220914/ukraina-1816560761.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, европа, франция