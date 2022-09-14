Французский оператор энергосетей не исключил блэкаутов зимой
Французский оператор энергосетей RTE не исключил блэкаутов зимой
Высоковольтная линия электропередачи. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 сен – РИА Новости. Французский национальный оператор электрических сетей RTE сообщил, что не исключает рисков отключения электричества этой зимой, отметив, что их удастся избежать при снижении энергопотребления на 1%-5%, передаёт телеканал BFMTV.
"Мы не можем полностью исключить риски отключения электричества, но их можно избежать, снизив потребление энергии на национальном уровне на 1%-5% в большинстве случаев – и на 15% при условии суровой зимы", – сообщает телеканал со ссылкой на коммюнике оператора.
"Риск высокой нагрузки на электросети увеличен этой зимой, но с ним можно справиться, благодаря усиленным действиям по экономии энергии", – заявила компания.
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Летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой.
Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии. Некоторые французские предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже сократили объемы производства и перевели ряд сотрудников на частичную занятость. Также из-за возросших счетов за энергию в метрополии прекратили работу около 30 бассейнов, в том числе крупнейший спортивный комплекс Парижа Pailleron.
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