Рейтинг@Mail.ru
Французский оператор энергосетей не исключил блэкаутов зимой - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220914/frantsiya-1816698712.html
Французский оператор энергосетей не исключил блэкаутов зимой
Французский оператор энергосетей не исключил блэкаутов зимой - РИА Новости, 14.09.2022
Французский оператор энергосетей не исключил блэкаутов зимой
Французский национальный оператор электрических сетей RTE сообщил, что не исключает рисков отключения электричества этой зимой, отметив, что их удастся избежать РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:45
2022-09-14T12:45
россия
украина
европа
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788410648_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_3809415be1fd7c8550561eb50689daa4.jpg
ПАРИЖ, 14 сен – РИА Новости. Французский национальный оператор электрических сетей RTE сообщил, что не исключает рисков отключения электричества этой зимой, отметив, что их удастся избежать при снижении энергопотребления на 1%-5%, передаёт телеканал BFMTV."Мы не можем полностью исключить риски отключения электричества, но их можно избежать, снизив потребление энергии на национальном уровне на 1%-5% в большинстве случаев – и на 15% при условии суровой зимы", – сообщает телеканал со ссылкой на коммюнике оператора."Риск высокой нагрузки на электросети увеличен этой зимой, но с ним можно справиться, благодаря усиленным действиям по экономии энергии", – заявила компания.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой.Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии. Некоторые французские предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже сократили объемы производства и перевели ряд сотрудников на частичную занятость. Также из-за возросших счетов за энергию в метрополии прекратили работу около 30 бассейнов, в том числе крупнейший спортивный комплекс Парижа Pailleron.
https://ria.ru/20220914/konets-1816624369.html
https://ria.ru/20220914/ukraina-1816560761.html
россия
украина
европа
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788410648_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_4b7723a64c9476a5e611eeba8e14c9c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, европа, франция
Россия, Украина, Европа, Франция
12:45 14.09.2022
 
Французский оператор энергосетей не исключил блэкаутов зимой

Французский оператор энергосетей RTE не исключил блэкаутов зимой

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкВысоковольтная линия электропередачи
Высоковольтная линия электропередачи - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Высоковольтная линия электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 сен – РИА Новости. Французский национальный оператор электрических сетей RTE сообщил, что не исключает рисков отключения электричества этой зимой, отметив, что их удастся избежать при снижении энергопотребления на 1%-5%, передаёт телеканал BFMTV.
"Мы не можем полностью исключить риски отключения электричества, но их можно избежать, снизив потребление энергии на национальном уровне на 1%-5% в большинстве случаев – и на 15% при условии суровой зимы", – сообщает телеканал со ссылкой на коммюнике оператора.
"Риск высокой нагрузки на электросети увеличен этой зимой, но с ним можно справиться, благодаря усиленным действиям по экономии энергии", – заявила компания.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
Газовое оборудование - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 04:18
В Европе подсчитали, когда закончится газ
Летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой.
Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии. Некоторые французские предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже сократили объемы производства и перевели ряд сотрудников на частичную занятость. Также из-за возросших счетов за энергию в метрополии прекратили работу около 30 бассейнов, в том числе крупнейший спортивный комплекс Парижа Pailleron.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 08:00
Зеленский обещает Украине страшную зиму
 
РоссияУкраинаЕвропаФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала