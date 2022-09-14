https://ria.ru/20220914/forum-1816754817.html

На форуме "Деловая Ингушетия-2022" подпишут восемь соглашений

На форуме "Деловая Ингушетия-2022" подпишут восемь соглашений - РИА Новости, 14.09.2022

На форуме "Деловая Ингушетия-2022" подпишут восемь соглашений

Власти Ингушетии планируют заключить восемь инвестиционных соглашений на общую сумму свыше 4 миллиардов рублей в рамках форума "Деловая Ингушетия", который... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:37

2022-09-14T15:37

2022-09-14T15:37

республика ингушетия

экономика

махмуд-али калиматов

магас

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НАЛЬЧИК, 14 сен – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют заключить восемь инвестиционных соглашений на общую сумму свыше 4 миллиардов рублей в рамках форума "Деловая Ингушетия", который пройдет в республике в конце сентября этого года, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов."На экономическом форуме "Деловая Ингушетия-2022", который пройдет в конце сентября, мы планируем заключить с крупными региональными инвесторами восемь инвестсоглашений на более чем 4 миллиарда рублей. Они касаются сферы АПК, легкой промышленности и строительства городской инфраструктуры", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.Он добавил, что инвестиции будут вложены в производство детского питания, выращивание клубники, строительство элеватора, развитие прудового хозяйства по выращиванию карпа и завод по переработке грецкого ореха. Кроме того, планируется построить пятизвездочный отель общей площадью более 10 тысяч квадратных метров, многоэтажный жилой комплекс со встроенными и пристроенными офисными помещениями и современные коттеджи в Магасе с полной инженерной инфраструктурой, включающей в себя школу, детский сад, ФОК и бассейн."Мы уделяем много внимания улучшению инвестклимата в регионе, так как нацелены на создание благоприятных условий для бизнеса. И наша главная задача - реализовать все подписанные на форуме соглашения. Это отчасти решит вопрос занятости населения – будет создано более 400 рабочих мест, а также повлияет на рост реального сектора экономики, в том числе и за счет налоговых поступлений", - подчеркнул глава Ингушетии.Он отметил, что власти региона всегда открыты для работы со всеми инвесторами, настроенными развивать свой бизнес в Ингушетии.Республиканский экономический форум "Деловая Ингушетия-2022" пройдет с 29 по 30 сентября.

https://ria.ru/20220914/ingushetiya-1816655835.html

https://ria.ru/20220823/ingushetiya-1811672951.html

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экономика, махмуд-али калиматов, магас