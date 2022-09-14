https://ria.ru/20220914/fond-1816675217.html

Мурашко заявил о запасе лекарств для подопечных фонда "Круг добра"

Мурашко заявил о запасе лекарств для подопечных фонда "Круг добра" - РИА Новости, 14.09.2022

Мурашко заявил о запасе лекарств для подопечных фонда "Круг добра"

Лекарства для подопечных фонда "Круг добра" в России поставляются, есть запас, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:39

2022-09-14T11:39

2022-09-14T11:41

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Лекарства для подопечных фонда "Круг добра" в России поставляются, есть запас, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Лекарственные препараты все поставляются. Были на определенном этапе сложности логистические в связи с изменением транспортных коридоров, систем оплаты. Сегодня все это работает", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Он добавил, что препараты в том числе есть в запасе, никаких сложностей нет, но вопрос держат под особым контролем.

https://ria.ru/20220615/lekarstvo-1795384137.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), фонд "круг добра"