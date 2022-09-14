https://ria.ru/20220914/fond-1816675217.html
Мурашко заявил о запасе лекарств для подопечных фонда "Круг добра"
Мурашко заявил о запасе лекарств для подопечных фонда "Круг добра" - РИА Новости, 14.09.2022
Мурашко заявил о запасе лекарств для подопечных фонда "Круг добра"
Лекарства для подопечных фонда "Круг добра" в России поставляются, есть запас, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:39
2022-09-14T11:39
2022-09-14T11:41
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Лекарства для подопечных фонда "Круг добра" в России поставляются, есть запас, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Лекарственные препараты все поставляются. Были на определенном этапе сложности логистические в связи с изменением транспортных коридоров, систем оплаты. Сегодня все это работает", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Он добавил, что препараты в том числе есть в запасе, никаких сложностей нет, но вопрос держат под особым контролем.
https://ria.ru/20220615/lekarstvo-1795384137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), фонд "круг добра"
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Фонд "Круг добра"
11:39 14.09.2022 (обновлено: 11:41 14.09.2022)
Мурашко заявил о запасе лекарств для подопечных фонда "Круг добра"
Мурашко: все лекарства для подопечных фонда "Круг добра" поставляются, есть запас
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Лекарства для подопечных фонда "Круг добра" в России поставляются, есть запас, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Лекарственные препараты все поставляются. Были на определенном этапе сложности логистические в связи с изменением транспортных коридоров, систем оплаты. Сегодня все это работает", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он добавил, что препараты в том числе есть в запасе, никаких сложностей нет, но вопрос держат под особым контролем.