Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Риме назвало доклад США о "тайном финансировании" манипуляцией - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220914/finansirovanie-1816866118.html
Посольство в Риме назвало доклад США о "тайном финансировании" манипуляцией
Посольство в Риме назвало доклад США о "тайном финансировании" манипуляцией - РИА Новости, 14.09.2022
Посольство в Риме назвало доклад США о "тайном финансировании" манипуляцией
Посольство РФ в Риме отреагировало на волну публикаций в итальянских СМИ о докладе о предполагаемом "тайном финансировании" Россией политиков в двух десятках... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T23:38
2022-09-14T23:38
в мире
россия
сергей лавров
сша
рим
государственный департамент сша
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603668164_0:272:3072:2000_1920x0_80_0_0_8819392835b3e77cf65f03e5e710f77c.jpg
РИМ, 14 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Риме отреагировало на волну публикаций в итальянских СМИ о докладе о предполагаемом "тайном финансировании" Россией политиков в двух десятках стран."США в очередной раз пытаются обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела западных стран, в частности в избирательный процесс. Бездоказательность не убеждает. А что это, если не грубая попытка манипулировать общественным мнением накануне выборов?", - говорится в заявлении дипмиссии в ее социальных сетях. В посте посольство опубликовало скриншоты с сайтов итальянских газет.После поступления информации из США ведущие политические силы Италии выступили со взаимными обвинениями в получении подобной "помощи", пригрозили противникам исками за клевету и призвали обнародовать содержание доклада. Обмен подобными выпадами, включающими критику за отсутствие немедленных опровержений о причастности, уже стал одной из тем предвыборной кампании перед всеобщим голосованием 25 сентября.Глава парламентского комитета по безопасности республики (Copasir) сенатор Адольфо Урсо заявил, что предварительно получил информацию об отсутствии сведений, касающихся Италии, в докладе о предполагаемом "тайном финансировании" из РФ. По его словам, он связался с замсекретаря секретаря Совмина Франко Габриэлли, отвечающим за вопросы госбезопасности республики.Госдепартамент США утверждает, что Россия с 2014 года потратила не менее 300 миллионов долларов на поддержку симпатизирующих ей политиков и партий в двух десятках странах, сообщили агентства AP и Франс Пресс. Внешнеполитическое ведомство США, по их данным, рассекретило сведения из телеграммы, которая была направлена в американские посольства по всему миру.Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в их внутренние дела. В Кремле обвинения называли абсолютно голословными, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.Американские власти не называют страны, куда якобы переводились средства, и отказались говорить, сколько денег потрачено на "операции влияния" на Украине. Никаких доказательств также не приводится.
https://ria.ru/20220912/evropa-1816245295.html
https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815784091.html
россия
сша
рим
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603668164_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_aac288485b4392165bbd550f19bd46a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей лавров, сша, рим, государственный департамент сша, италия
В мире, Россия, Сергей Лавров, США, Рим, Государственный департамент США, Италия
23:38 14.09.2022
 
Посольство в Риме назвало доклад США о "тайном финансировании" манипуляцией

Посольство в Риме назвало обвинения России в поддержке иностранных политиков манипуляцией

© AP Photo / Alessandra TarantinoЗдание посольства России в Риме
Здание посольства России в Риме - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Здание посольства России в Риме. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 14 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Риме отреагировало на волну публикаций в итальянских СМИ о докладе о предполагаемом "тайном финансировании" Россией политиков в двух десятках стран.
"США в очередной раз пытаются обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела западных стран, в частности в избирательный процесс. Бездоказательность не убеждает. А что это, если не грубая попытка манипулировать общественным мнением накануне выборов?", - говорится в заявлении дипмиссии в ее социальных сетях. В посте посольство опубликовало скриншоты с сайтов итальянских газет.
После поступления информации из США ведущие политические силы Италии выступили со взаимными обвинениями в получении подобной "помощи", пригрозили противникам исками за клевету и призвали обнародовать содержание доклада. Обмен подобными выпадами, включающими критику за отсутствие немедленных опровержений о причастности, уже стал одной из тем предвыборной кампании перед всеобщим голосованием 25 сентября.
Глава парламентского комитета по безопасности республики (Copasir) сенатор Адольфо Урсо заявил, что предварительно получил информацию об отсутствии сведений, касающихся Италии, в докладе о предполагаемом "тайном финансировании" из РФ. По его словам, он связался с замсекретаря секретаря Совмина Франко Габриэлли, отвечающим за вопросы госбезопасности республики.
Госдепартамент США утверждает, что Россия с 2014 года потратила не менее 300 миллионов долларов на поддержку симпатизирующих ей политиков и партий в двух десятках странах, сообщили агентства AP и Франс Пресс. Внешнеполитическое ведомство США, по их данным, рассекретило сведения из телеграммы, которая была направлена в американские посольства по всему миру.
Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в их внутренние дела. В Кремле обвинения называли абсолютно голословными, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Американские власти не называют страны, куда якобы переводились средства, и отказались говорить, сколько денег потрачено на "операции влияния" на Украине. Никаких доказательств также не приводится.

Читайте также:

 
В миреРоссияСергей ЛавровСШАРимГосударственный департамент СШАИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала