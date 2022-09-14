https://ria.ru/20220914/finansirovanie-1816866118.html

Посольство в Риме назвало доклад США о "тайном финансировании" манипуляцией

Посольство в Риме назвало доклад США о "тайном финансировании" манипуляцией - РИА Новости, 14.09.2022

Посольство в Риме назвало доклад США о "тайном финансировании" манипуляцией

Посольство РФ в Риме отреагировало на волну публикаций в итальянских СМИ о докладе о предполагаемом "тайном финансировании" Россией политиков в двух десятках... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T23:38

2022-09-14T23:38

2022-09-14T23:38

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РИМ, 14 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Риме отреагировало на волну публикаций в итальянских СМИ о докладе о предполагаемом "тайном финансировании" Россией политиков в двух десятках стран."США в очередной раз пытаются обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела западных стран, в частности в избирательный процесс. Бездоказательность не убеждает. А что это, если не грубая попытка манипулировать общественным мнением накануне выборов?", - говорится в заявлении дипмиссии в ее социальных сетях. В посте посольство опубликовало скриншоты с сайтов итальянских газет.После поступления информации из США ведущие политические силы Италии выступили со взаимными обвинениями в получении подобной "помощи", пригрозили противникам исками за клевету и призвали обнародовать содержание доклада. Обмен подобными выпадами, включающими критику за отсутствие немедленных опровержений о причастности, уже стал одной из тем предвыборной кампании перед всеобщим голосованием 25 сентября.Глава парламентского комитета по безопасности республики (Copasir) сенатор Адольфо Урсо заявил, что предварительно получил информацию об отсутствии сведений, касающихся Италии, в докладе о предполагаемом "тайном финансировании" из РФ. По его словам, он связался с замсекретаря секретаря Совмина Франко Габриэлли, отвечающим за вопросы госбезопасности республики.Госдепартамент США утверждает, что Россия с 2014 года потратила не менее 300 миллионов долларов на поддержку симпатизирующих ей политиков и партий в двух десятках странах, сообщили агентства AP и Франс Пресс. Внешнеполитическое ведомство США, по их данным, рассекретило сведения из телеграммы, которая была направлена в американские посольства по всему миру.Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в их внутренние дела. В Кремле обвинения называли абсолютно голословными, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.Американские власти не называют страны, куда якобы переводились средства, и отказались говорить, сколько денег потрачено на "операции влияния" на Украине. Никаких доказательств также не приводится.

https://ria.ru/20220912/evropa-1816245295.html

https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815784091.html

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в мире, россия, сергей лавров, сша, рим, государственный департамент сша, италия