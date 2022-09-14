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Более 70 жителей белгородского села эвакуировали из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 14.09.2022
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Более 70 жителей белгородского села эвакуировали из-за обстрелов ВСУ
Более 70 жителей белгородского села эвакуировали из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 14.09.2022
Более 70 жителей белгородского села эвакуировали из-за обстрелов ВСУ
Более 70 жителей села Красный Хутор Белгородского района, пострадавшего в результате обстрела со стороны Украины, эвакуированы в ПВР в Белгороде, сообщил мэр... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T23:22
2022-09-14T23:22
происшествия
антон иванов
белгород
белгородский район
украина
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Более 70 жителей села Красный Хутор Белгородского района, пострадавшего в результате обстрела со стороны Украины, эвакуированы в ПВР в Белгороде, сообщил мэр Белгорода Антон Иванов."Более 70 жителей села Красный Хутор, которое пострадало в результате обстрела ВСУ, разместили в ПВР в Белгороде. Стараемся сделать все, чтобы поддержать людей в этой непростой ситуации. Создали максимально комфортные условия проживания, обеспечили горячим питанием. При необходимости всем будет оказана медицинская и психологическая помощь. Как всегда, не оставим без внимания ни одну адресную просьбу", - написал мэр в своем Telegram-канале.Он уточнил, что среди эвакуированных - много пожилых людей, есть инвалиды, но все чувствуют себя хорошо.
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происшествия, антон иванов, белгород, белгородский район, украина, вооруженные силы украины
Происшествия, Антон Иванов, Белгород, Белгородский район, Украина, Вооруженные силы Украины
23:22 14.09.2022
 
Более 70 жителей белгородского села эвакуировали из-за обстрелов ВСУ

Более 70 жителей приграничного села Красный Хутор эвакуированы в ПВР в Белгороде

© Фото : @vvgladkov/TelegramПоследствия обстрела села в Белгородской области
Последствия обстрела села в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : @vvgladkov/Telegram
Последствия обстрела села в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Более 70 жителей села Красный Хутор Белгородского района, пострадавшего в результате обстрела со стороны Украины, эвакуированы в ПВР в Белгороде, сообщил мэр Белгорода Антон Иванов.
"Более 70 жителей села Красный Хутор, которое пострадало в результате обстрела ВСУ, разместили в ПВР в Белгороде. Стараемся сделать все, чтобы поддержать людей в этой непростой ситуации. Создали максимально комфортные условия проживания, обеспечили горячим питанием. При необходимости всем будет оказана медицинская и психологическая помощь. Как всегда, не оставим без внимания ни одну адресную просьбу", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что среди эвакуированных - много пожилых людей, есть инвалиды, но все чувствуют себя хорошо.

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