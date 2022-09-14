https://ria.ru/20220914/evakuatsiya-1816864156.html

Более 70 жителей белгородского села эвакуировали из-за обстрелов ВСУ

Более 70 жителей белгородского села эвакуировали из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 14.09.2022

Более 70 жителей белгородского села эвакуировали из-за обстрелов ВСУ

Более 70 жителей села Красный Хутор Белгородского района, пострадавшего в результате обстрела со стороны Украины, эвакуированы в ПВР в Белгороде, сообщил мэр... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T23:22

2022-09-14T23:22

2022-09-14T23:22

происшествия

антон иванов

белгород

белгородский район

украина

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Более 70 жителей села Красный Хутор Белгородского района, пострадавшего в результате обстрела со стороны Украины, эвакуированы в ПВР в Белгороде, сообщил мэр Белгорода Антон Иванов."Более 70 жителей села Красный Хутор, которое пострадало в результате обстрела ВСУ, разместили в ПВР в Белгороде. Стараемся сделать все, чтобы поддержать людей в этой непростой ситуации. Создали максимально комфортные условия проживания, обеспечили горячим питанием. При необходимости всем будет оказана медицинская и психологическая помощь. Как всегда, не оставим без внимания ни одну адресную просьбу", - написал мэр в своем Telegram-канале.Он уточнил, что среди эвакуированных - много пожилых людей, есть инвалиды, но все чувствуют себя хорошо.

https://ria.ru/20220913/ranenye-1816608436.html

белгород

белгородский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, антон иванов, белгород, белгородский район, украина, вооруженные силы украины