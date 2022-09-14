Рейтинг@Mail.ru
Более 20 тысяч жителей Харьковской области эвакуировались в Россию - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/evakuatsiya-1816775702.html
Более 20 тысяч жителей Харьковской области эвакуировались в Россию
Более 20 тысяч жителей Харьковской области эвакуировались в Россию - РИА Новости, 14.09.2022
Более 20 тысяч жителей Харьковской области эвакуировались в Россию
Более 20 тысяч жителей Балаклеи, Купянска, Изюма, Волчанска и других населенных пунктов Харьковской области выехали на территорию России, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T16:33
2022-09-14T16:33
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
балаклея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815822392_0:190:2976:1864_1920x0_80_0_0_30b3769b3f0debc7b4733018c17d712e.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 20 тысяч жителей Балаклеи, Купянска, Изюма, Волчанска и других населенных пунктов Харьковской области выехали на территорию России, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона."Больше 20 тысяч жителей Харьковской области выехали на территорию России. Это жители Балаклеи, Купянска, Изюма, Волчанска и других населенных пунктов, которые уезжали в попытке спастись от киевского режима", - сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
https://ria.ru/20220914/feyki-1816752666.html
харьковская область
россия
балаклея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815822392_187:0:2791:1953_1920x0_80_0_0_cf4cb17e3d99c4df0e5a61cb1eeb8cc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, россия, балаклея
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Балаклея
16:33 14.09.2022
 
Более 20 тысяч жителей Харьковской области эвакуировались в Россию

Харьковская ВГА: более 20 тысяч жителей региона эвакуировались в Россию

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкМногокилометровая очередь автомобилей с людьми из Купянского района и Балаклеи Харьковской области перед российской границей
Многокилометровая очередь автомобилей с людьми из Купянского района и Балаклеи Харьковской области перед российской границей - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Многокилометровая очередь автомобилей с людьми из Купянского района и Балаклеи Харьковской области перед российской границей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 20 тысяч жителей Балаклеи, Купянска, Изюма, Волчанска и других населенных пунктов Харьковской области выехали на территорию России, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
"Больше 20 тысяч жителей Харьковской области выехали на территорию России. Это жители Балаклеи, Купянска, Изюма, Волчанска и других населенных пунктов, которые уезжали в попытке спастись от киевского режима", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
Разрушенные дома в городе Изюм - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 15:32Специальная военная операция на Украине
Харьковская ВГА заявила о подготовке западными СМИ фейков о России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияБалаклея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала