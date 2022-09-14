Более 20 тысяч жителей Харьковской области эвакуировались в Россию
Харьковская ВГА: более 20 тысяч жителей региона эвакуировались в Россию
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкМногокилометровая очередь автомобилей с людьми из Купянского района и Балаклеи Харьковской области перед российской границей
Многокилометровая очередь автомобилей с людьми из Купянского района и Балаклеи Харьковской области перед российской границей. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 20 тысяч жителей Балаклеи, Купянска, Изюма, Волчанска и других населенных пунктов Харьковской области выехали на территорию России, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
"Больше 20 тысяч жителей Харьковской области выехали на территорию России. Это жители Балаклеи, Купянска, Изюма, Волчанска и других населенных пунктов, которые уезжали в попытке спастись от киевского режима", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.