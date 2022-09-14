https://ria.ru/20220914/evakuatsiya-1816775702.html

Более 20 тысяч жителей Харьковской области эвакуировались в Россию

Более 20 тысяч жителей Харьковской области эвакуировались в Россию - РИА Новости, 14.09.2022

Более 20 тысяч жителей Харьковской области эвакуировались в Россию

Более 20 тысяч жителей Балаклеи, Купянска, Изюма, Волчанска и других населенных пунктов Харьковской области выехали на территорию России, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T16:33

2022-09-14T16:33

2022-09-14T16:33

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 20 тысяч жителей Балаклеи, Купянска, Изюма, Волчанска и других населенных пунктов Харьковской области выехали на территорию России, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона."Больше 20 тысяч жителей Харьковской области выехали на территорию России. Это жители Балаклеи, Купянска, Изюма, Волчанска и других населенных пунктов, которые уезжали в попытке спастись от киевского режима", - сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.

https://ria.ru/20220914/feyki-1816752666.html

харьковская область

россия

балаклея

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Влада Копылова

в мире, харьковская область, россия, балаклея