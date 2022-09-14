11:33 14.09.2022 (обновлено: 12:17 14.09.2022)
Многие жители Харьковской области не смогли эвакуироваться из региона
Глава харьковской ВГА Ганчев: многие жители не эвакуировались из-за отсутствия связи
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкОчередь автомобилей с людьми из Купянского района и Балаклеи Харьковской области перед российской границей в районе пункта пропуска "Логачевка"
Очередь автомобилей с людьми из Купянского района и Балаклеи Харьковской области перед российской границей в районе пункта пропуска "Логачевка". Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Многим жителям Харьковской области не удалось эвакуироваться из-за отсутствия связи, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
"Ситуация остается напряженной, она не меняется с момента наступления Вооруженных сил Украины. Очень много людей смогли покинуть, но много населения осталось. И мы не понимаем, что их ждет. Но, думаю, что ничего хорошего", — сказал чиновник.
Перебои со связью не позволили донести до всех жителей информацию, что территорию необходимо покинуть, пояснил он.
По словам Ганчева, в тех населенных пунктах, которые заняли украинские подразделения, начались мародерство и расстрелы мирных жителей.
"Но показывается это в СМИ, что как будто это российские войска, отходя, убивали и грабили. Это главная такая опасность провокации. Знаю точно, что иностранные наемники расстреливают людей прямо на улице, если они сопротивляются", — заключил глава ВГА.
В российском Министерстве обороны 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.