https://ria.ru/20220914/evakuatsiya-1816672683.html

Многие жители Харьковской области не смогли эвакуироваться из региона

Многие жители Харьковской области не смогли эвакуироваться из региона - РИА Новости, 14.09.2022

Многие жители Харьковской области не смогли эвакуироваться из региона

Многим жителям Харьковской области не удалось эвакуироваться из-за отсутствия связи, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:33

2022-09-14T11:33

2022-09-14T12:17

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815752122_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_cf2c51ac1d7e9efd5bc3d01efdf8bab6.jpg

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Многим жителям Харьковской области не удалось эвакуироваться из-за отсутствия связи, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".Перебои со связью не позволили донести до всех жителей информацию, что территорию необходимо покинуть, пояснил он.По словам Ганчева, в тех населенных пунктах, которые заняли украинские подразделения, начались мародерство и расстрелы мирных жителей."Но показывается это в СМИ, что как будто это российские войска, отходя, убивали и грабили. Это главная такая опасность провокации. Знаю точно, что иностранные наемники расстреливают людей прямо на улице, если они сопротивляются", — заключил глава ВГА.Десятого сентября Ганчев, возглавляющий администрацию освобожденных территорий Харьковской области, обратился к жителям с призывом покинуть дома в зоне боевых действий. Власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.В российском Министерстве обороны 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220913/kontrnastuplenie-1816542964.html

https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1816005453.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины