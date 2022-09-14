Рейтинг@Mail.ru
Многие жители Харьковской области не смогли эвакуироваться из региона - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/evakuatsiya-1816672683.html
Многие жители Харьковской области не смогли эвакуироваться из региона
Многие жители Харьковской области не смогли эвакуироваться из региона - РИА Новости, 14.09.2022
Многие жители Харьковской области не смогли эвакуироваться из региона
Многим жителям Харьковской области не удалось эвакуироваться из-за отсутствия связи, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:33
2022-09-14T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815752122_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_cf2c51ac1d7e9efd5bc3d01efdf8bab6.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Многим жителям Харьковской области не удалось эвакуироваться из-за отсутствия связи, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".Перебои со связью не позволили донести до всех жителей информацию, что территорию необходимо покинуть, пояснил он.По словам Ганчева, в тех населенных пунктах, которые заняли украинские подразделения, начались мародерство и расстрелы мирных жителей."Но показывается это в СМИ, что как будто это российские войска, отходя, убивали и грабили. Это главная такая опасность провокации. Знаю точно, что иностранные наемники расстреливают людей прямо на улице, если они сопротивляются", — заключил глава ВГА.Десятого сентября Ганчев, возглавляющий администрацию освобожденных территорий Харьковской области, обратился к жителям с призывом покинуть дома в зоне боевых действий. Власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.В российском Министерстве обороны 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220913/kontrnastuplenie-1816542964.html
https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1816005453.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815752122_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a0238be64fee212a1797032180fd4f8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
11:33 14.09.2022 (обновлено: 12:17 14.09.2022)
 
Многие жители Харьковской области не смогли эвакуироваться из региона

Глава харьковской ВГА Ганчев: многие жители не эвакуировались из-за отсутствия связи

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкОчередь автомобилей с людьми из Купянского района и Балаклеи Харьковской области перед российской границей в районе пункта пропуска "Логачевка"
Очередь автомобилей с людьми из Купянского района и Балаклеи Харьковской области перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Очередь автомобилей с людьми из Купянского района и Балаклеи Харьковской области перед российской границей в районе пункта пропуска "Логачевка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Многим жителям Харьковской области не удалось эвакуироваться из-за отсутствия связи, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".

"Ситуация остается напряженной, она не меняется с момента наступления Вооруженных сил Украины. Очень много людей смогли покинуть, но много населения осталось. И мы не понимаем, что их ждет. Но, думаю, что ничего хорошего", — сказал чиновник.

Перебои со связью не позволили донести до всех жителей информацию, что территорию необходимо покинуть, пояснил он.
По словам Ганчева, в тех населенных пунктах, которые заняли украинские подразделения, начались мародерство и расстрелы мирных жителей.
"Но показывается это в СМИ, что как будто это российские войска, отходя, убивали и грабили. Это главная такая опасность провокации. Знаю точно, что иностранные наемники расстреливают людей прямо на улице, если они сопротивляются", — заключил глава ВГА.
Украинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 16:55Специальная военная операция на Украине
СМИ: офис Зеленского обсуждал планы контрнаступления ВСУ с Белым домом
Десятого сентября Ганчев, возглавляющий администрацию освобожденных территорий Харьковской области, обратился к жителям с призывом покинуть дома в зоне боевых действий. Власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.
В российском Министерстве обороны 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Очередь автомобилей с людьми перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 15:52Специальная военная операция на Украине
Беженцы из Харьковской области рассказали о ситуации на границе с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала