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Попова заявила, что в России ситуация по всем инфекциям стабильна - РИА Новости, 14.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220914/epidsituatsiya-1816801413.html
Попова заявила, что в России ситуация по всем инфекциям стабильна
Попова заявила, что в России ситуация по всем инфекциям стабильна - РИА Новости, 14.09.2022
Попова заявила, что в России ситуация по всем инфекциям стабильна
Роспотребнадзор анализирует ситуацию по всем инфекциям, она стабильна, заявила руководитель ведомства Анна Попова. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:46
2022-09-14T18:07
распространение коронавируса
россия
анна попова
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор анализирует ситуацию по всем инфекциям, она стабильна, заявила руководитель ведомства Анна Попова."Мы провели мониторинг, анализируем, и вот здесь ситуация стабильна", - сказала Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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россия, анна попова, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы
Распространение коронавируса, Россия, Анна Попова, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы
17:46 14.09.2022 (обновлено: 18:07 14.09.2022)
 
Попова заявила, что в России ситуация по всем инфекциям стабильна

Попова на встрече с Путиным: эпидемиологическая ситуация стабильна по всем инфекциям

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор анализирует ситуацию по всем инфекциям, она стабильна, заявила руководитель ведомства Анна Попова.
"Мы провели мониторинг, анализируем, и вот здесь ситуация стабильна", - сказала Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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Распространение коронавирусаРоссияАнна ПоповаВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Коронавирусы
 
 
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