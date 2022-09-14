https://ria.ru/20220914/epidsituatsiya-1816801413.html

Попова заявила, что в России ситуация по всем инфекциям стабильна

Попова заявила, что в России ситуация по всем инфекциям стабильна - РИА Новости, 14.09.2022

Попова заявила, что в России ситуация по всем инфекциям стабильна

Роспотребнадзор анализирует ситуацию по всем инфекциям, она стабильна, заявила руководитель ведомства Анна Попова. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:46

2022-09-14T17:46

2022-09-14T18:07

распространение коронавируса

россия

анна попова

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор анализирует ситуацию по всем инфекциям, она стабильна, заявила руководитель ведомства Анна Попова."Мы провели мониторинг, анализируем, и вот здесь ситуация стабильна", - сказала Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220914/biougrozy-1816782143.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, анна попова, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы