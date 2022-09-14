https://ria.ru/20220914/epidsituatsiya-1816801413.html
Попова заявила, что в России ситуация по всем инфекциям стабильна
Попова заявила, что в России ситуация по всем инфекциям стабильна - РИА Новости, 14.09.2022
Попова заявила, что в России ситуация по всем инфекциям стабильна
Роспотребнадзор анализирует ситуацию по всем инфекциям, она стабильна, заявила руководитель ведомства Анна Попова. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:46
2022-09-14T17:46
2022-09-14T18:07
распространение коронавируса
россия
анна попова
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор анализирует ситуацию по всем инфекциям, она стабильна, заявила руководитель ведомства Анна Попова."Мы провели мониторинг, анализируем, и вот здесь ситуация стабильна", - сказала Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20220914/biougrozy-1816782143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анна попова, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы
Распространение коронавируса, Россия, Анна Попова, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы
17:46 14.09.2022 (обновлено: 18:07 14.09.2022)
Попова заявила, что в России ситуация по всем инфекциям стабильна
Попова на встрече с Путиным: эпидемиологическая ситуация стабильна по всем инфекциям