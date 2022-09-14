https://ria.ru/20220914/energoresursy-1816804359.html
Шмыгаль утверждает, что Украина будет обеспечена энергоресурсами зимой
Шмыгаль утверждает, что Украина будет обеспечена энергоресурсами зимой - РИА Новости, 14.09.2022
Шмыгаль утверждает, что Украина будет обеспечена энергоресурсами зимой
Премьер Украины Денис Шмыгаль заверил, что страна будет обеспечена энергоресурсами в осенне-зимний период. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:58
2022-09-14T17:58
2022-09-14T18:09
денис шмыгаль
украина
нафтогаз украины
юрий витренко
в мире
экономика
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заверил, что страна будет обеспечена энергоресурсами в осенне-зимний период.По его словам, также закуплено почти 1,5 тысячи мобильных генераторов, десятки резервных котлов, около 100 электростанций.Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы, так как, по его словам, в ходе отопительного сезона температура в помещениях составит 17-18 градусов по Цельсию, что на четыре градуса меньше нормы, а сам отопительный сезон будет короче обычного.
https://ria.ru/20220911/zima-1815940201.html
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РИА Новости
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денис шмыгаль, украина, нафтогаз украины, юрий витренко, в мире, экономика
Денис Шмыгаль, Украина, Нафтогаз Украины, Юрий Витренко, В мире, Экономика
17:58 14.09.2022 (обновлено: 18:09 14.09.2022)
Шмыгаль утверждает, что Украина будет обеспечена энергоресурсами зимой
Шмыгаль утверждает, что Украина будет обеспечена энергоресурсами в осенне-зимний период