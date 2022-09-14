https://ria.ru/20220914/energokrizis-1816798040.html
Рестораны в Риме терпят убытки из-за энергокризиса
Рестораны в Риме терпят убытки из-за энергокризиса - РИА Новости, 14.09.2022
Рестораны в Риме терпят убытки из-за энергокризиса
Владельцы ресторанов в итальянской столице серьезно обеспокоены ростом счетов за газ и электроэнергию.
2022-09-14T17:36
2022-09-14T17:36
2022-09-14T17:36
рим
италия
ресторан
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Сейчас в Италии цены на газ выше в несколько раз по сравнению с 2021 годом. Некоторые рестораторы ради экономии энергии готовы изменить рецептуру приготовления пасты. А именно, выключать плиту после того, как вода достигла температуры кипения. Профессиональные повара утверждают: "Если мы выключим огонь, то дадим крахмалу возможность выйти из пасты, тогда она станет другой по консистенции и намного тяжелее для усвоения". Поэтому большинство итальянских ресторанов отказываются терять качество национального блюда. Но растущие счета за электричество сильно урезают их прибыль.
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РИА Новости
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Рестораны в Риме терпят убытки из-за энергокризиса
Владельцы ресторанов в итальянской столице серьезно обеспокоены ростом счетов за газ и электроэнергию. Сейчас в Италии цены на газ выше в несколько раз по сравнению с 2021 годом. Некоторые рестораторы ради экономии энергии готовы изменить рецептуру приготовления пасты. А именно, выключать плиту после того, как вода достигла температуры кипения. Профессиональные повара утверждают: "Если мы выключим огонь, то дадим крахмалу возможность выйти из пасты, тогда она станет другой по консистенции и намного тяжелее для усвоения". Поэтому большинство итальянских ресторанов отказываются терять качество национального блюда. Но растущие счета за электричество сильно урезают их прибыль.
2022-09-14T17:36
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PT1M47S
РИА Новости
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РИА Новости
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рим, италия, ресторан, видео
Рестораны в Риме терпят убытки из-за энергокризиса
Владельцы ресторанов в итальянской столице серьезно обеспокоены ростом счетов за газ и электроэнергию.