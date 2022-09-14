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Австрийская прокуратура открыла дело против главной энергокомпании - РИА Новости, 14.09.2022
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Австрийская прокуратура открыла дело против главной энергокомпании
Австрийская прокуратура открыла дело против главной энергокомпании - РИА Новости, 14.09.2022
Австрийская прокуратура открыла дело против главной энергокомпании
Прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений начала расследование в отношении неизвестных в связи с делом главного поставщика РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T19:29
2022-09-14T19:29
в мире
австрия
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ВЕНА, 14 сен - РИА Новости. Прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений начала расследование в отношении неизвестных в связи с делом главного поставщика энергоносителей в стране - компании Wien Energie, передает в среду газета Kronen Zeitung.Ранее власти Австрии предоставили компании кредит на два миллиарда евро из-за угрозы банкротства Wien Energie на фоне растущих цен на энергию. Накануне в муниципальном финансовом комитете одобрили выдачу этого кредита, а также помощь в размере 1,4 миллиарда евро, предоставленную бургомистром Михаэлем Людвигом.По данным газеты, расследование ведут из-за "грубого небрежного ущемления интересов кредиторов". Сообщается, что прокуратура усматривает обоснованное первоначальное подозрение после нескольких полученных сообщений."Начато расследование в отношении неизвестных преступников", - подтвердила Kronen Zeitung старший прокурор Дорис Райфенауэр.Компания Wien Energie заявила, что знает о расследовании и оказывает содействие властям.
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в мире, австрия
В мире, Австрия
19:29 14.09.2022
 
Австрийская прокуратура открыла дело против главной энергокомпании

Антикоррупционная прокуратура Австрии открыла дело против энергокомпании Wien Energie

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Австрии
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Австрии. Архивное фото
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ВЕНА, 14 сен - РИА Новости. Прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений начала расследование в отношении неизвестных в связи с делом главного поставщика энергоносителей в стране - компании Wien Energie, передает в среду газета Kronen Zeitung.
Ранее власти Австрии предоставили компании кредит на два миллиарда евро из-за угрозы банкротства Wien Energie на фоне растущих цен на энергию. Накануне в муниципальном финансовом комитете одобрили выдачу этого кредита, а также помощь в размере 1,4 миллиарда евро, предоставленную бургомистром Михаэлем Людвигом.
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По данным газеты, расследование ведут из-за "грубого небрежного ущемления интересов кредиторов". Сообщается, что прокуратура усматривает обоснованное первоначальное подозрение после нескольких полученных сообщений.
"Начато расследование в отношении неизвестных преступников", - подтвердила Kronen Zeitung старший прокурор Дорис Райфенауэр.
Компания Wien Energie заявила, что знает о расследовании и оказывает содействие властям.
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