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Путин и Гутерреш обсудили организацию поездки миссии ООН в Еленовку - РИА Новости, 14.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/elenovka-1816843850.html
Путин и Гутерреш обсудили организацию поездки миссии ООН в Еленовку
Путин и Гутерреш обсудили организацию поездки миссии ООН в Еленовку - РИА Новости, 14.09.2022
Путин и Гутерреш обсудили организацию поездки миссии ООН в Еленовку
Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш по телефону рассмотрели вопрос об организации миссии ООН в связи с украинским ударом по... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T20:32
2022-09-14T20:33
специальная военная операция на украине
в мире
антониу гутерреш
владимир путин
россия
оон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш по телефону рассмотрели вопрос об организации миссии ООН в связи с украинским ударом по следственному изолятору в Еленовке, сообщает пресс-служба Кремля."Рассмотрен вопрос об организации миссии ООН по установлению фактов в связи с ракетным ударом, нанесенным ВСУ 29 июля по следственному изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Антониу Гутерреш заверил, что продолжается активная подготовка поездки на место инцидента ооновских экспертов для проведения независимого и объективного расследования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220820/elenovka-1810936603.html
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в мире, антониу гутерреш, владимир путин, россия, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, Россия, ООН, Вооруженные силы Украины
20:32 14.09.2022 (обновлено: 20:33 14.09.2022)
 
Путин и Гутерреш обсудили организацию поездки миссии ООН в Еленовку

Путин и Гутерреш обсудили организацию миссии ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

© РИА Новости / Андрей КоцБарак в лагере для военнопленных в Еленовке, разрушенный ракетным ударом ВСУ
Барак в лагере для военнопленных в Еленовке, разрушенный ракетным ударом ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Барак в лагере для военнопленных в Еленовке, разрушенный ракетным ударом ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш по телефону рассмотрели вопрос об организации миссии ООН в связи с украинским ударом по следственному изолятору в Еленовке, сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассмотрен вопрос об организации миссии ООН по установлению фактов в связи с ракетным ударом, нанесенным ВСУ 29 июля по следственному изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Антониу Гутерреш заверил, что продолжается активная подготовка поездки на место инцидента ооновских экспертов для проведения независимого и объективного расследования", - говорится в сообщении.

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