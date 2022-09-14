https://ria.ru/20220914/elenovka-1816843850.html

Путин и Гутерреш обсудили организацию поездки миссии ООН в Еленовку

Путин и Гутерреш обсудили организацию поездки миссии ООН в Еленовку - РИА Новости, 14.09.2022

Путин и Гутерреш обсудили организацию поездки миссии ООН в Еленовку

Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш по телефону рассмотрели вопрос об организации миссии ООН в связи с украинским ударом по... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T20:32

2022-09-14T20:32

2022-09-14T20:33

специальная военная операция на украине

в мире

антониу гутерреш

владимир путин

россия

оон

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808919246_0:378:2016:1512_1920x0_80_0_0_5fd1c8c38fc50d3781ae9eaae2a1b349.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш по телефону рассмотрели вопрос об организации миссии ООН в связи с украинским ударом по следственному изолятору в Еленовке, сообщает пресс-служба Кремля."Рассмотрен вопрос об организации миссии ООН по установлению фактов в связи с ракетным ударом, нанесенным ВСУ 29 июля по следственному изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Антониу Гутерреш заверил, что продолжается активная подготовка поездки на место инцидента ооновских экспертов для проведения независимого и объективного расследования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220820/elenovka-1810936603.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, антониу гутерреш, владимир путин, россия, оон, вооруженные силы украины