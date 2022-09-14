СМИ: европейцы скупают китайские обогреватели из-за цен на электроэнергию
"Цайсинь": европейцы скупают китайские обогреватели из-за высоких цен на электроэнергию
Обогреватель. Архивное фото
ПЕКИН, 14 сен - РИА Новости. Растущие цены на энергоресурсы в Европе вызвали бум таких дешевых китайских товаров, как электроодеяла и электрообогреватели, сообщает китайское финансовое издание "Цайсинь".
Санкции, введенные некоторыми европейскими странами в отношении поставок газа из России, привели к тому, что цены на электроэнергию на Европейском континенте взлетели до небес, появились и проблемы с поставками, пишет издание.
"Согласно данным Китайской ассоциации производителей бытовых электроприборов, с января по июль экспорт электрических одеял из Китая в европейские страны увеличился на 97% по сравнению с тем же периодом в прошлом году, а электрообогревателей - на 23%", - пишет издание.
Как сообщает издание, рост спроса на эти товары также заметил китайский производитель бытовой техники Chengdu Rainbow Appliance (Group) Shares Co. Ltd. Представители компании сообщили, что получили большое количество заказов на электрические одеяла, "так как энергетический кризис в Европе делает эту энергосберегающую продукцию более привлекательной", пишет "Цайсинь".
Ссылаясь на данные аналитиков компании Guosen Securities Co. Ltd., издание сообщает, что европейские потребители стали основным двигателем значительного роста продаж тепловых насосов с воздушным источником китайского производства, так как они являются более эффективным источником тепла, чем газовые обогреватели.
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Тем не менее, отмечает издание, рост продаж наблюдается лишь среди некоторых категорий товаров, в целом, экспорт электроприборов из Китая в Европу за первые семь месяцев 2022 года сократился на 9,3% в годовом исчислении. В качестве причины снижения издание называет перебои в поставках из-за ситуации на Украине и инфляции.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.