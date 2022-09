https://ria.ru/20220914/elektroenergiya-1816819724.html

СМИ: европейцы скупают китайские обогреватели из-за цен на электроэнергию

СМИ: европейцы скупают китайские обогреватели из-за цен на электроэнергию - РИА Новости, 14.09.2022

СМИ: европейцы скупают китайские обогреватели из-за цен на электроэнергию

Растущие цены на энергоресурсы в Европе вызвали бум таких дешевых китайских товаров, как электроодеяла и электрообогреватели, сообщает китайское финансовое... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T18:59

2022-09-14T18:59

2022-09-14T18:59

экономика

евросоюз

европа

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/54916/60/549166001_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_dfc05f7cf3825f5d6437db10a6cf28ac.jpg

ПЕКИН, 14 сен - РИА Новости. Растущие цены на энергоресурсы в Европе вызвали бум таких дешевых китайских товаров, как электроодеяла и электрообогреватели, сообщает китайское финансовое издание "Цайсинь".Санкции, введенные некоторыми европейскими странами в отношении поставок газа из России, привели к тому, что цены на электроэнергию на Европейском континенте взлетели до небес, появились и проблемы с поставками, пишет издание.Как сообщает издание, рост спроса на эти товары также заметил китайский производитель бытовой техники Chengdu Rainbow Appliance (Group) Shares Co. Ltd. Представители компании сообщили, что получили большое количество заказов на электрические одеяла, "так как энергетический кризис в Европе делает эту энергосберегающую продукцию более привлекательной", пишет "Цайсинь".Ссылаясь на данные аналитиков компании Guosen Securities Co. Ltd., издание сообщает, что европейские потребители стали основным двигателем значительного роста продаж тепловых насосов с воздушным источником китайского производства, так как они являются более эффективным источником тепла, чем газовые обогреватели.Тем не менее, отмечает издание, рост продаж наблюдается лишь среди некоторых категорий товаров, в целом, экспорт электроприборов из Китая в Европу за первые семь месяцев 2022 года сократился на 9,3% в годовом исчислении. В качестве причины снижения издание называет перебои в поставках из-за ситуации на Украине и инфляции.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220906/britaniya-1814735790.html

https://ria.ru/20220914/elektroenergiya-1816765168.html

европа

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, евросоюз, европа, китай, в мире