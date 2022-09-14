Рейтинг@Mail.ru
СМИ: европейцы скупают китайские обогреватели из-за цен на электроэнергию - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220914/elektroenergiya-1816819724.html
СМИ: европейцы скупают китайские обогреватели из-за цен на электроэнергию
СМИ: европейцы скупают китайские обогреватели из-за цен на электроэнергию - РИА Новости, 14.09.2022
СМИ: европейцы скупают китайские обогреватели из-за цен на электроэнергию
Растущие цены на энергоресурсы в Европе вызвали бум таких дешевых китайских товаров, как электроодеяла и электрообогреватели, сообщает китайское финансовое... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:59
2022-09-14T18:59
экономика
евросоюз
европа
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/54916/60/549166001_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_dfc05f7cf3825f5d6437db10a6cf28ac.jpg
ПЕКИН, 14 сен - РИА Новости. Растущие цены на энергоресурсы в Европе вызвали бум таких дешевых китайских товаров, как электроодеяла и электрообогреватели, сообщает китайское финансовое издание "Цайсинь".Санкции, введенные некоторыми европейскими странами в отношении поставок газа из России, привели к тому, что цены на электроэнергию на Европейском континенте взлетели до небес, появились и проблемы с поставками, пишет издание.Как сообщает издание, рост спроса на эти товары также заметил китайский производитель бытовой техники Chengdu Rainbow Appliance (Group) Shares Co. Ltd. Представители компании сообщили, что получили большое количество заказов на электрические одеяла, "так как энергетический кризис в Европе делает эту энергосберегающую продукцию более привлекательной", пишет "Цайсинь".Ссылаясь на данные аналитиков компании Guosen Securities Co. Ltd., издание сообщает, что европейские потребители стали основным двигателем значительного роста продаж тепловых насосов с воздушным источником китайского производства, так как они являются более эффективным источником тепла, чем газовые обогреватели.Тем не менее, отмечает издание, рост продаж наблюдается лишь среди некоторых категорий товаров, в целом, экспорт электроприборов из Китая в Европу за первые семь месяцев 2022 года сократился на 9,3% в годовом исчислении. В качестве причины снижения издание называет перебои в поставках из-за ситуации на Украине и инфляции.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220906/britaniya-1814735790.html
https://ria.ru/20220914/elektroenergiya-1816765168.html
европа
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/54916/60/549166001_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_04710bb0faeec6d14582755462975631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, евросоюз, европа, китай, в мире
Экономика, Евросоюз, Европа, Китай, В мире
18:59 14.09.2022
 
СМИ: европейцы скупают китайские обогреватели из-за цен на электроэнергию

"Цайсинь": европейцы скупают китайские обогреватели из-за высоких цен на электроэнергию

© Flickr / thisreidwriteОбогреватель
Обогреватель - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Flickr / thisreidwrite
Обогреватель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 14 сен - РИА Новости. Растущие цены на энергоресурсы в Европе вызвали бум таких дешевых китайских товаров, как электроодеяла и электрообогреватели, сообщает китайское финансовое издание "Цайсинь".
Санкции, введенные некоторыми европейскими странами в отношении поставок газа из России, привели к тому, что цены на электроэнергию на Европейском континенте взлетели до небес, появились и проблемы с поставками, пишет издание.
"Согласно данным Китайской ассоциации производителей бытовых электроприборов, с января по июль экспорт электрических одеял из Китая в европейские страны увеличился на 97% по сравнению с тем же периодом в прошлом году, а электрообогревателей - на 23%", - пишет издание.
Как сообщает издание, рост спроса на эти товары также заметил китайский производитель бытовой техники Chengdu Rainbow Appliance (Group) Shares Co. Ltd. Представители компании сообщили, что получили большое количество заказов на электрические одеяла, "так как энергетический кризис в Европе делает эту энергосберегающую продукцию более привлекательной", пишет "Цайсинь".
Ссылаясь на данные аналитиков компании Guosen Securities Co. Ltd., издание сообщает, что европейские потребители стали основным двигателем значительного роста продаж тепловых насосов с воздушным источником китайского производства, так как они являются более эффективным источником тепла, чем газовые обогреватели.
Люди переходят дорогу на улице в центре Лондона - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 09:23
Британцы стали покупать меньше одежды на фоне энергокризиса
Тем не менее, отмечает издание, рост продаж наблюдается лишь среди некоторых категорий товаров, в целом, экспорт электроприборов из Китая в Европу за первые семь месяцев 2022 года сократился на 9,3% в годовом исчислении. В качестве причины снижения издание называет перебои в поставках из-за ситуации на Украине и инфляции.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Высоковольтная линия электропередачи - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 16:04
ЕК предложила снизить спрос на электроэнергию в ЕС
 
ЭкономикаЕвросоюзЕвропаКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала