https://ria.ru/20220914/elektroenergiya-1816748600.html
В нескольких районах Херсона возобновили подачу электроэнергии
В нескольких районах Херсона возобновили подачу электроэнергии - РИА Новости, 14.09.2022
В нескольких районах Херсона возобновили подачу электроэнергии
В центральном районе Херсона возобновлена подача электроэнергии после краткосрочного отключения, восстанавливается водоснабжение, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:20
2022-09-14T15:20
2022-09-14T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
жкх
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:101:856:583_1920x0_80_0_0_2f40b6eab5f2c1b04d550861e49bc631.jpg
ХЕРСОН, 14 сен – РИА Новости. В центральном районе Херсона возобновлена подача электроэнергии после краткосрочного отключения, восстанавливается водоснабжение, передает корреспондент РИА Новости.Жители других районов города тоже сообщают о поэтапном восстановлении электроснабжения, нарушенного днем в среду.Перебои с электроснабжением наблюдаются второй день подряд. Накануне в Херсоне произошло кратковременное отключение подачи электричества и воды, перебои наблюдались также в Херсонской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_6ff9094eaa6254d261f640ee83780871.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, херсонская область , жкх, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , ЖКХ, Запорожская область
В нескольких районах Херсона возобновили подачу электроэнергии
В нескольких районах Херсона возобновили подачу электроэнергии и водоснабжение