https://ria.ru/20220914/elektroenergiya-1816748600.html

В нескольких районах Херсона возобновили подачу электроэнергии

В нескольких районах Херсона возобновили подачу электроэнергии - РИА Новости, 14.09.2022

В нескольких районах Херсона возобновили подачу электроэнергии

В центральном районе Херсона возобновлена подача электроэнергии после краткосрочного отключения, восстанавливается водоснабжение, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:20

2022-09-14T15:20

2022-09-14T15:20

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

херсонская область

жкх

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:101:856:583_1920x0_80_0_0_2f40b6eab5f2c1b04d550861e49bc631.jpg

ХЕРСОН, 14 сен – РИА Новости. В центральном районе Херсона возобновлена подача электроэнергии после краткосрочного отключения, восстанавливается водоснабжение, передает корреспондент РИА Новости.Жители других районов города тоже сообщают о поэтапном восстановлении электроснабжения, нарушенного днем в среду.Перебои с электроснабжением наблюдаются второй день подряд. Накануне в Херсоне произошло кратковременное отключение подачи электричества и воды, перебои наблюдались также в Херсонской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсон, херсонская область , жкх, запорожская область