https://ria.ru/20220914/elektrichestvo-1816759011.html

ЕК предложила снижать потребление электричества в часы пиковой цены

ЕК предложила снижать потребление электричества в часы пиковой цены - РИА Новости, 14.09.2022

ЕК предложила снижать потребление электричества в часы пиковой цены

Еврокомиссия (ЕК) предлагает сокращать потребление электроэнергии в Евросоюзе минимум на 5% в часы его пиковой стоимости, говорится в ее пресс-релизе. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:48

2022-09-14T15:48

2022-09-14T15:48

еврокомиссия

в мире

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предлагает сокращать потребление электроэнергии в Евросоюзе минимум на 5% в часы его пиковой стоимости, говорится в ее пресс-релизе."Комиссия предлагает обязательство снизить потребление электроэнергии не менее чем на 5% в определенные часы пиковой цены", - указывается в сообщении."Снижение спроса в пиковое время могло бы привести к сокращению потребления газа на 1,2 миллиарда кубометров в зимний период", - отмечается в нем.

https://ria.ru/20220914/gaz-1816626420.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

еврокомиссия, в мире, евросоюз