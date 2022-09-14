https://ria.ru/20220914/elektrichestvo-1816759011.html
ЕК предложила снижать потребление электричества в часы пиковой цены
ЕК предложила снижать потребление электричества в часы пиковой цены - РИА Новости, 14.09.2022
ЕК предложила снижать потребление электричества в часы пиковой цены
Еврокомиссия (ЕК) предлагает сокращать потребление электроэнергии в Евросоюзе минимум на 5% в часы его пиковой стоимости, говорится в ее пресс-релизе. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:48
2022-09-14T15:48
2022-09-14T15:48
еврокомиссия
в мире
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предлагает сокращать потребление электроэнергии в Евросоюзе минимум на 5% в часы его пиковой стоимости, говорится в ее пресс-релизе."Комиссия предлагает обязательство снизить потребление электроэнергии не менее чем на 5% в определенные часы пиковой цены", - указывается в сообщении."Снижение спроса в пиковое время могло бы привести к сокращению потребления газа на 1,2 миллиарда кубометров в зимний период", - отмечается в нем.
https://ria.ru/20220914/gaz-1816626420.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еврокомиссия, в мире, евросоюз
Еврокомиссия, В мире, Евросоюз
ЕК предложила снижать потребление электричества в часы пиковой цены
ЕК предложила снижать потребление электричества в час-пик минимум на пять процентов
БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предлагает сокращать потребление электроэнергии в Евросоюзе минимум на 5% в часы его пиковой стоимости, говорится в ее пресс-релизе.
"Комиссия предлагает обязательство снизить потребление электроэнергии не менее чем на 5% в определенные часы пиковой цены", - указывается в сообщении.
"Снижение спроса в пиковое время могло бы привести к сокращению потребления газа на 1,2 миллиарда кубометров в зимний период", - отмечается в нем.