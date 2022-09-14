https://ria.ru/20220914/elektrichestvo-1816702940.html

Глава ЕК предложила депутату ЕП отправить счета за электричество в Москву

Глава ЕК предложила депутату ЕП отправить счета за электричество в Москву - РИА Новости, 14.09.2022

Глава ЕК предложила депутату ЕП отправить счета за электричество в Москву

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую ряд депутатов Европарламента в среду подверг критике за ситуацию с ростом цен на электроэнергию и газ в странах РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:56

2022-09-14T12:56

2022-09-14T15:12

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БРЮССЕЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую ряд депутатов Европарламента в среду подверг критике за ситуацию с ростом цен на электроэнергию и газ в странах Евросоюза на фоне кризиса с поставками энергоресурсов из России, предложила недовольному депутату от Франции Манон Обри отправить счета за электричество в Москву.В Кремле ранее заявляли, что абсурдный отказ Европы от сервисного обслуживания оборудования газопровода "Северный поток" — это вина принимавших решения о санкциях горе-политиков, которые заставляют своих граждан умирать от инсультов из-за счетов за электроэнергию, причем после похолодания ситуация станет еще хуже. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что цены на энергоносители поползли вверх из-за политики Запада.Евродепутат от Франции Манон Обри в ходе дебатов в Страсбурге продемонстрировала главе Еврокомиссии значительно выросшие счета за газ и электричество, которые ей прислали избиратели. По словам депутата, "нынешний кризис все переживают в Европе по-разному", среди французов некоторым придется выбирать между оплатой счетов за энергию и покупкой продуктов. Она полагает, что в то же время энергетические компании получают сверхдоходы при попустительстве Еврокомиссии."Счета, которые вы нам продемонстрировали, по-французски это действительно можно назвать "невыносимым". Это правда, но знаете что — отправьте эти счета в Москву!" — ответила на критику депутата фон дер Ляйен. По ее словам, "причина подорожания кроется там".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220913/gaz-1816486156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, еврокомиссия, европарламент, европа, в мире, урсула фон дер ляйен, цены