12:56 14.09.2022 (обновлено: 15:12 14.09.2022)
Глава ЕК предложила депутату ЕП отправить счета за электричество в Москву
Глава ЕК фон дер Ляйен предложила депутату Обри отправить счета за электричество в Москву
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую ряд депутатов Европарламента в среду подверг критике за ситуацию с ростом цен на электроэнергию и газ в странах Евросоюза на фоне кризиса с поставками энергоресурсов из России, предложила недовольному депутату от Франции Манон Обри отправить счета за электричество в Москву.
В Кремле ранее заявляли, что абсурдный отказ Европы от сервисного обслуживания оборудования газопровода "Северный поток" — это вина принимавших решения о санкциях горе-политиков, которые заставляют своих граждан умирать от инсультов из-за счетов за электроэнергию, причем после похолодания ситуация станет еще хуже. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что цены на энергоносители поползли вверх из-за политики Запада.
Евродепутат от Франции Манон Обри в ходе дебатов в Страсбурге продемонстрировала главе Еврокомиссии значительно выросшие счета за газ и электричество, которые ей прислали избиратели. По словам депутата, "нынешний кризис все переживают в Европе по-разному", среди французов некоторым придется выбирать между оплатой счетов за энергию и покупкой продуктов. Она полагает, что в то же время энергетические компании получают сверхдоходы при попустительстве Еврокомиссии.
"Счета, которые вы нам продемонстрировали, по-французски это действительно можно назвать "невыносимым". Это правда, но знаете что — отправьте эти счета в Москву!" — ответила на критику депутата фон дер Ляйен. По ее словам, "причина подорожания кроется там".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.