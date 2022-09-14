https://ria.ru/20220914/ekonomiya-1816829291.html

Власти Сургутского района Югры сэкономили на закупках два миллиарда рублей

Власти Сургутского района Югры сэкономили на закупках два миллиарда рублей - РИА Новости, 14.09.2022

Власти Сургутского района Югры сэкономили на закупках два миллиарда рублей

Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за пять лет сэкономили 2 миллиарда рублей за счет оптимизации закупок и повышения их... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T19:25

2022-09-14T19:25

2022-09-14T19:27

ханты-мансийский автономный округ

экономика

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за пять лет сэкономили 2 миллиарда рублей за счет оптимизации закупок и повышения их конкурентности, сообщает администрация Сургутского района."В результате конкурентных закупок за последние пять лет экономия составила 2 миллиарда рублей. В 2022 году, несмотря на геополитику, усложнения логистических цепочек, всевозможные ограничения, которые сейчас есть с приобретением оборудования, и так далее, мы сэкономили от торгов порядка 230 миллионов. Планируем довести долю конкурентных закупок до 86%", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, слова которого приводит районная администрация.По его словам, высокая доля конкурентных закупок является одним из инструментов экономии местного бюджета, отметив, что власти также активно привлекают к торгам социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) и субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП). Так, доля закупок СОНКО и СМСП в 2021 году составила 65%, в текущем году планирует довести этот показатель до 70%.Как подчеркнул Трубецкой, до конца 2022 года экономия бюджетных средств Сургутского района за счет оптимизации муниципальных закупок ожидается на уровне 400 миллионов рублей.По информации администрации муниципалитета, практика закупок продуктов питания учреждениями образования Сургутского района внесена в реестр лучших практик реализации норм законодательства в сфере закупок и накануне была представлена на Всероссийской конференции по закупкам в Дагестане. Согласно практике, были исключены избыточные требования к закупаемым продуктам, также проводились совместные закупки с учетом территорий, на которых находятся заказчики района. Объем закупок продуктов питания в 2021 году составил больше 273 миллионов рублей, достигнута экономия больше 84 миллионов рублей, добавили власти.

https://ria.ru/20220902/shkola-1814027477.html

https://ria.ru/20220830/grant-1813217711.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ