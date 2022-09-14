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В Румынии заменят лампочки во всех госучреждениях для экономии энергии - РИА Новости, 14.09.2022
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В Румынии заменят лампочки во всех госучреждениях для экономии энергии
В Румынии заменят лампочки во всех госучреждениях для экономии энергии - РИА Новости, 14.09.2022
В Румынии заменят лампочки во всех госучреждениях для экономии энергии
Премьер Румынии Николае Чукэ распорядился, чтобы в течение двух недель все министерства приняли меры по замене неэффективных осветительных приборов в... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T14:53
2022-09-14T14:53
в мире
румыния
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
экономика
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КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Премьер Румынии Николае Чукэ распорядился, чтобы в течение двух недель все министерства приняли меры по замене неэффективных осветительных приборов в госучреждениях.Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что власти ЕС рекомендуют странам в зимний период сократить потребление энергии на 5% в пиковые часы, а сверхприбыли энергетических компаний должны пойти на помощь населению. Министр энергетики Румынии Вирджил Попеску заявил, что для этого госучреждения могут заменить неэффективные осветительные приборы, что позволит существенно сэкономить.Премьер выразил надежду, что Румыния сможет стать примером в плане сокращения энергии на уровне государственных учреждений.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Совет министров энергетики ЕС поручил Европейской комиссии подготовить проект введения потолка цен на газ к октябрю.
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в мире, румыния, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, экономика
В мире, Румыния, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Экономика
14:53 14.09.2022
 
В Румынии заменят лампочки во всех госучреждениях для экономии энергии

Премьер Румынии Чукэ распорядился заменить лампочки в госучреждениях для экономии энергии

© Depositphotos / kanumanБухарест, Румыния
Бухарест, Румыния - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Depositphotos / kanuman
Бухарест, Румыния. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Премьер Румынии Николае Чукэ распорядился, чтобы в течение двух недель все министерства приняли меры по замене неэффективных осветительных приборов в госучреждениях.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что власти ЕС рекомендуют странам в зимний период сократить потребление энергии на 5% в пиковые часы, а сверхприбыли энергетических компаний должны пойти на помощь населению. Министр энергетики Румынии Вирджил Попеску заявил, что для этого госучреждения могут заменить неэффективные осветительные приборы, что позволит существенно сэкономить.
"Я прошу, чтобы эти возможности материализовались в мерах на уровне каждого министерства, которые будут представлены на заседании правительства в течение двух недель. Я хочу, чтобы этот план был представлен на уровне правительства и чтобы каждое министерство могло принять свои меры", - заявил на заседании правительства Чукэ.
Премьер выразил надежду, что Румыния сможет стать примером в плане сокращения энергии на уровне государственных учреждений.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Совет министров энергетики ЕС поручил Европейской комиссии подготовить проект введения потолка цен на газ к октябрю.

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