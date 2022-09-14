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Аппарат ЭКМО поступил в подмосковный перинатальный центр - РИА Новости, 14.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220914/ekmo-1816672169.html
Аппарат ЭКМО поступил в подмосковный перинатальный центр
Аппарат ЭКМО поступил в подмосковный перинатальный центр - РИА Новости, 14.09.2022
Аппарат ЭКМО поступил в подмосковный перинатальный центр
Аппарат ЭКМО поступил в областной перинатальный центр Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:29
2022-09-14T11:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Аппарат ЭКМО поступил в областной перинатальный центр Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.Аппарат ЭКМО применяется для помощи пациентам с тяжелой дыхательной недостаточностью, которым не эффективна искусственная вентиляция легких."Это первый аппарат ЭКМО для неонатологической службы в Подмосковье. Он будет использоваться для оказания медицинской помощи новорожденным с пороками развития легких, пневмонией и другими заболеваниями. Стоимость аппарата – 12,6 миллионов рублей. На данный момент медицинские специалисты проходят обучение для работы на новом оборудовании", - приводятся слова зампреда Подмосковья Светланы Стригунковой.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Здоровье - Общество
11:29 14.09.2022
 

Аппарат ЭКМО поступил в подмосковный перинатальный центр

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиАппарат ЭКМО поступил в подмосковный перинатальный центр
Аппарат ЭКМО поступил в подмосковный перинатальный центр - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Аппарат ЭКМО поступил в областной перинатальный центр Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
Аппарат ЭКМО применяется для помощи пациентам с тяжелой дыхательной недостаточностью, которым не эффективна искусственная вентиляция легких.
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"Это первый аппарат ЭКМО для неонатологической службы в Подмосковье. Он будет использоваться для оказания медицинской помощи новорожденным с пороками развития легких, пневмонией и другими заболеваниями. Стоимость аппарата – 12,6 миллионов рублей. На данный момент медицинские специалисты проходят обучение для работы на новом оборудовании", - приводятся слова зампреда Подмосковья Светланы Стригунковой.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаЗдоровье - Общество
 
 
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