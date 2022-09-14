https://ria.ru/20220914/ekmo-1816672169.html

Аппарат ЭКМО поступил в подмосковный перинатальный центр

Аппарат ЭКМО поступил в подмосковный перинатальный центр - РИА Новости, 14.09.2022

Аппарат ЭКМО поступил в подмосковный перинатальный центр

Аппарат ЭКМО поступил в областной перинатальный центр Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:29

2022-09-14T11:29

2022-09-14T11:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Аппарат ЭКМО поступил в областной перинатальный центр Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.Аппарат ЭКМО применяется для помощи пациентам с тяжелой дыхательной недостаточностью, которым не эффективна искусственная вентиляция легких."Это первый аппарат ЭКМО для неонатологической службы в Подмосковье. Он будет использоваться для оказания медицинской помощи новорожденным с пороками развития легких, пневмонией и другими заболеваниями. Стоимость аппарата – 12,6 миллионов рублей. На данный момент медицинские специалисты проходят обучение для работы на новом оборудовании", - приводятся слова зампреда Подмосковья Светланы Стригунковой.

https://ria.ru/20220914/podmoskove-1816669613.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество