https://ria.ru/20220914/ekmo-1816672169.html
Аппарат ЭКМО поступил в подмосковный перинатальный центр
Аппарат ЭКМО поступил в подмосковный перинатальный центр - РИА Новости, 14.09.2022
Аппарат ЭКМО поступил в подмосковный перинатальный центр
Аппарат ЭКМО поступил в областной перинатальный центр Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:29
2022-09-14T11:29
2022-09-14T11:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Аппарат ЭКМО поступил в областной перинатальный центр Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.Аппарат ЭКМО применяется для помощи пациентам с тяжелой дыхательной недостаточностью, которым не эффективна искусственная вентиляция легких."Это первый аппарат ЭКМО для неонатологической службы в Подмосковье. Он будет использоваться для оказания медицинской помощи новорожденным с пороками развития легких, пневмонией и другими заболеваниями. Стоимость аппарата – 12,6 миллионов рублей. На данный момент медицинские специалисты проходят обучение для работы на новом оборудовании", - приводятся слова зампреда Подмосковья Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20220914/podmoskove-1816669613.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Здоровье - Общество