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Движение по Митяевскому мосту временно закроют в Коломне
Движение по Митяевскому мосту временно закроют в Коломне - РИА Новости, 14.09.2022
Движение по Митяевскому мосту временно закроют в Коломне
Движение по Митяевскому наплавному мосту закроют в городском округе Коломна Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Единой диспетчерской службы РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:24
2022-09-14T11:24
2022-09-14T11:24
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Движение по Митяевскому наплавному мосту закроют в городском округе Коломна Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Единой диспетчерской службы"В Коломне в связи с экстренными ремонтными работами закроют движение по Митяевскому наплавному мосту. Ограничения начнут действовать сегодня в 10:00 по московскому времени", - говорится в сообщении.В сообщении добавляется, что специалисты должны провести все работы до 14:00 по Московскому времени. Посмотреть, открыт ли мост можно по ссылке.
https://ria.ru/20220913/narusheniya-1816449609.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), коломна, автомобильные дороги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коломна, Автомобильные дороги