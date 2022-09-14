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Движение по Митяевскому мосту временно закроют в Коломне - РИА Новости, 14.09.2022
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Новости Подмосковья
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Движение по Митяевскому мосту временно закроют в Коломне
Движение по Митяевскому мосту временно закроют в Коломне - РИА Новости, 14.09.2022
Движение по Митяевскому мосту временно закроют в Коломне
Движение по Митяевскому наплавному мосту закроют в городском округе Коломна Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Единой диспетчерской службы РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:24
2022-09-14T11:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
коломна
автомобильные дороги
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Движение по Митяевскому наплавному мосту закроют в городском округе Коломна Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Единой диспетчерской службы"В Коломне в связи с экстренными ремонтными работами закроют движение по Митяевскому наплавному мосту. Ограничения начнут действовать сегодня в 10:00 по московскому времени", - говорится в сообщении.В сообщении добавляется, что специалисты должны провести все работы до 14:00 по Московскому времени. Посмотреть, открыт ли мост можно по ссылке.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), коломна, автомобильные дороги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коломна, Автомобильные дороги
11:24 14.09.2022
 

Движение по Митяевскому мосту временно закроют в Коломне

CC BY 4.0 / официальный сайт Администрации Городского округа Коломна / Митяевский мост в Коломне
Митяевский мост в Коломне - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
CC BY 4.0 / официальный сайт Администрации Городского округа Коломна /
Митяевский мост в Коломне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Движение по Митяевскому наплавному мосту закроют в городском округе Коломна Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Единой диспетчерской службы
Коломне в связи с экстренными ремонтными работами закроют движение по Митяевскому наплавному мосту. Ограничения начнут действовать сегодня в 10:00 по московскому времени", - говорится в сообщении.
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В сообщении добавляется, что специалисты должны провести все работы до 14:00 по Московскому времени. Посмотреть, открыт ли мост можно по ссылке.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КоломнаАвтомобильные дороги
 
 
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