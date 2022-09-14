https://ria.ru/20220914/dvizhenie-1816662810.html

Движение по Митяевскому мосту временно закроют в Коломне

Движение по Митяевскому мосту временно закроют в Коломне - РИА Новости, 14.09.2022

Движение по Митяевскому мосту временно закроют в Коломне

Движение по Митяевскому наплавному мосту закроют в городском округе Коломна Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Единой диспетчерской службы РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:24

2022-09-14T11:24

2022-09-14T11:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

коломна

автомобильные дороги

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Движение по Митяевскому наплавному мосту закроют в городском округе Коломна Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Единой диспетчерской службы"В Коломне в связи с экстренными ремонтными работами закроют движение по Митяевскому наплавному мосту. Ограничения начнут действовать сегодня в 10:00 по московскому времени", - говорится в сообщении.В сообщении добавляется, что специалисты должны провести все работы до 14:00 по Московскому времени. Посмотреть, открыт ли мост можно по ссылке.

https://ria.ru/20220913/narusheniya-1816449609.html

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коломна

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), коломна, автомобильные дороги