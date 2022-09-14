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Путин напомнил Гутеррешу о жестоком убийстве Дугиной - РИА Новости, 14.09.2022
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Путин напомнил Гутеррешу о жестоком убийстве Дугиной
Путин напомнил Гутеррешу о жестоком убийстве Дугиной - РИА Новости, 14.09.2022
Путин напомнил Гутеррешу о жестоком убийстве Дугиной
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре напомнил генсеку ООО Антониу Гутеррешу о жестоком убийстве Дарьи Дугиной, тот осудил преступление,... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T20:42
2022-09-14T20:46
дарья дугина
владимир путин
антониу гутерреш
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре напомнил генсеку ООО Антониу Гутеррешу о жестоком убийстве Дарьи Дугиной, тот осудил преступление, подчеркнув, что ему не может быть оправдания, сообщает пресс-служба Кремля."Затрагивалась также тема преступной деятельности украинских неонацистских формирований, которые прибегают к методам террора в отношении противников и критиков киевского режима. В этой связи Владимир Путин напомнил Генеральному секретарю о подлом и жестоком убийстве Дарьи Дугиной. Антониу Гутерреш осудил это преступление, подчеркнув, что ему не может быть оправдания", - говорится в сообщении.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
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дарья дугина, владимир путин, антониу гутерреш, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Дарья Дугина, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
20:42 14.09.2022 (обновлено: 20:46 14.09.2022)
 
Путин напомнил Гутеррешу о жестоком убийстве Дугиной

Путин напомнил Гутеррешу о жестоком убийстве Дугиной, тот осудил преступление

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкФотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной на церемонии прощания
Фотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной на церемонии прощания - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Фотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной на церемонии прощания . Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре напомнил генсеку ООО Антониу Гутеррешу о жестоком убийстве Дарьи Дугиной, тот осудил преступление, подчеркнув, что ему не может быть оправдания, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затрагивалась также тема преступной деятельности украинских неонацистских формирований, которые прибегают к методам террора в отношении противников и критиков киевского режима. В этой связи Владимир Путин напомнил Генеральному секретарю о подлом и жестоком убийстве Дарьи Дугиной. Антониу Гутерреш осудил это преступление, подчеркнув, что ему не может быть оправдания", - говорится в сообщении.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 18:11
В МИД пообещали учесть бездействие ЮНЕСКО после убийства Дугиной
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
 
Дарья ДугинаВладимир ПутинАнтониу ГутеррешРоссияОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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