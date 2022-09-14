https://ria.ru/20220914/dugina-1816844791.html

Путин напомнил Гутеррешу о жестоком убийстве Дугиной

Путин напомнил Гутеррешу о жестоком убийстве Дугиной - РИА Новости, 14.09.2022

Путин напомнил Гутеррешу о жестоком убийстве Дугиной

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре напомнил генсеку ООО Антониу Гутеррешу о жестоком убийстве Дарьи Дугиной, тот осудил преступление,... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T20:42

2022-09-14T20:42

2022-09-14T20:46

дарья дугина

владимир путин

антониу гутерреш

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре напомнил генсеку ООО Антониу Гутеррешу о жестоком убийстве Дарьи Дугиной, тот осудил преступление, подчеркнув, что ему не может быть оправдания, сообщает пресс-служба Кремля."Затрагивалась также тема преступной деятельности украинских неонацистских формирований, которые прибегают к методам террора в отношении противников и критиков киевского режима. В этой связи Владимир Путин напомнил Генеральному секретарю о подлом и жестоком убийстве Дарьи Дугиной. Антониу Гутерреш осудил это преступление, подчеркнув, что ему не может быть оправдания", - говорится в сообщении.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220909/yunesko-1815742031.html

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дарья дугина, владимир путин, антониу гутерреш, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной