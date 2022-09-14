https://ria.ru/20220914/dugina-1816844791.html
Путин напомнил Гутеррешу о жестоком убийстве Дугиной
Путин напомнил Гутеррешу о жестоком убийстве Дугиной - РИА Новости, 14.09.2022
Путин напомнил Гутеррешу о жестоком убийстве Дугиной
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре напомнил генсеку ООО Антониу Гутеррешу о жестоком убийстве Дарьи Дугиной, тот осудил преступление,... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T20:42
2022-09-14T20:42
2022-09-14T20:46
дарья дугина
владимир путин
антониу гутерреш
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре напомнил генсеку ООО Антониу Гутеррешу о жестоком убийстве Дарьи Дугиной, тот осудил преступление, подчеркнув, что ему не может быть оправдания, сообщает пресс-служба Кремля."Затрагивалась также тема преступной деятельности украинских неонацистских формирований, которые прибегают к методам террора в отношении противников и критиков киевского режима. В этой связи Владимир Путин напомнил Генеральному секретарю о подлом и жестоком убийстве Дарьи Дугиной. Антониу Гутерреш осудил это преступление, подчеркнув, что ему не может быть оправдания", - говорится в сообщении.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220909/yunesko-1815742031.html
россия
одинцовский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарья дугина, владимир путин, антониу гутерреш, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Дарья Дугина, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
20:42 14.09.2022 (обновлено: 20:46 14.09.2022)
Путин напомнил Гутеррешу о жестоком убийстве Дугиной
Путин напомнил Гутеррешу о жестоком убийстве Дугиной, тот осудил преступление