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Украинские военные за сутки выпустили более 160 снарядов по ДНР
Украинские военные за сутки выпустили более 160 снарядов по ДНР - РИА Новости, 14.09.2022
Украинские военные за сутки выпустили более 160 снарядов по ДНР
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 160 боеприпасов по районам 12 населенных пунктов ДНР, сообщает народная милиция республики. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T19:49
2022-09-14T19:49
2022-09-14T19:49
специальная военная операция на украине
в мире
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 160 боеприпасов по районам 12 населенных пунктов ДНР, сообщает народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 160 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов. Огонь велся по районам 12 населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, СЦКК, Донецкая Народная Республика
Украинские военные за сутки выпустили более 160 снарядов по ДНР
Народная милиция: ВСУ за сутки выпустили более 160 снарядов по 12 населенным пунктам ДНР