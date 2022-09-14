https://ria.ru/20220914/dnr-1816835191.html

Украинские военные за сутки выпустили более 160 снарядов по ДНР

Украинские военные за сутки выпустили более 160 снарядов по ДНР - РИА Новости, 14.09.2022

Украинские военные за сутки выпустили более 160 снарядов по ДНР

Украинские войска за текущие сутки выпустили более 160 боеприпасов по районам 12 населенных пунктов ДНР, сообщает народная милиция республики. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T19:49

2022-09-14T19:49

2022-09-14T19:49

специальная военная операция на украине

в мире

сцкк

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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 160 боеприпасов по районам 12 населенных пунктов ДНР, сообщает народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 160 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов. Огонь велся по районам 12 населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, сцкк, донецкая народная республика