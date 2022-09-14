https://ria.ru/20220914/delegatsiya-1816636971.html

Часть делегации России не получила визы для участия в Генассамблее ООН

Часть делегации России не получила визы для участия в Генассамблее ООН - РИА Новости, 14.09.2022

Часть делегации России не получила визы для участия в Генассамблее ООН

Пока значительная часть российской делегации не получила визы США для участия в Генассамблее ООН, остаются и проблемы с логистикой, заявила официальный... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T08:59

2022-09-14T08:59

2022-09-14T09:22

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

оон

генеральная ассамблея оон

сша

мария захарова

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пока значительная часть российской делегации не получила визы США для участия в Генассамблее ООН, остаются и проблемы с логистикой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Есть понятие "официальная делегация, такой небольшой список, который утверждается президентом. Главой делегации является на нынешней генеральной ассамблее министр иностранных дел… Сейчас министр иностранных дел возглавляет российскую делегацию, там есть члены российской делегации. Так вот из этого списка министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров визу вчера получил - она была проставлена в паспорте, а ряд остальных членов не получили", - сказала она в эфире радио Sputnik."Второй блок - это сопровождающие лица. Это эксперты, это дипломаты, эксперты тоже дипломаты, но есть, например, переводчики, специалист по каким-то сферам, люди, которые занимаются техническим обеспечением работы делегации. Среди этого списка часть людей получила, а часть не получила. Я сейчас в долях и процентах не хочу говорить, потому что у меня нет точной статистики. Значительная часть людей визы еще не получила", - сказала она в эфире радио Sputnik."Ещё, конечно, есть момент, связанный с логистикой, непосредственно с перемещением в США", - добавила Захарова.Она напомнила, что "по инициативе американской стороны были запрещены, перекрыты, заблокированы прямые рейсы российской авиакомпании". "А это был "Аэрофлот", который совмещал рейсы много лет, и "Дельты" американской - были такие соединённые рейсы, и эти рейсы были обожаемы, мне кажется, всеми, удобные: комфортабельные, прекрасно исполняемые. Американцы все это свернули. У нас нет прямых рейсов регулярных, которые раньше были", - отметила она."Второй момент, вы знаете, компания "Россия" была поставлена под санкции, соответственно, тем самые спецборты, которые предоставляются российским делегациям под визиты официальные, они тоже являются частью этой самой истории", - добавила Захарова."И касается это всего - и совершения маршрутов, дозаправок и так далее",- пояснила она, говоря об аспектах, которые попали под санкции США."Ну, а дальше мы ждём от американской стороны решения вопросов по логистике, учитывая, что эти проблемы были созданы, опять же, американской стороной", - заявила Захарова.

https://ria.ru/20220913/vizy-1816567748.html

https://ria.ru/20220913/armeniya-1816559244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, оон, генеральная ассамблея оон, сша, мария захарова