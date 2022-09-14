Рейтинг@Mail.ru
В Москве за сутки госпитализировали 338 человек с COVID-19 - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220914/covid-19-1816667398.html
В Москве за сутки госпитализировали 338 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 338 человек с COVID-19 - РИА Новости, 14.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 338 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 8610 случаев COVID-19, 26 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:14
2022-09-14T11:15
москва
коронавирус в россии
распространение коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771306971_0:78:3504:2048_1920x0_80_0_0_dfa6c6e7c4f42eaedf84901d83f5d1ad.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 8610 случаев COVID-19, 26 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 8610, госпитализировано - 338 человек, выздоровело - 7939 человек, 26 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 4946 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 116 224 случая коронавируса, выздоровели 2 888 728 человек, умерли 45 581 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20220908/koronavirus-1815376818.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771306971_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_6c2c5b06b5c515dd0dfa4ade3e7930ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, коронавирус в россии
Москва, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
11:14 14.09.2022 (обновлено: 11:15 14.09.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 338 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 8610 случаев COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 8610 случаев COVID-19, 26 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 8610, госпитализировано - 338 человек, выздоровело - 7939 человек, 26 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 4946 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 116 224 случая коронавируса, выздоровели 2 888 728 человек, умерли 45 581 человек.
Молодой человек в защитной маске в вагоне поезда Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 12:37Сказано в эфире
"Должны затухать". Врач оценил сценарии развития шестой волны коронавируса
 
Распространение коронавирусаМоскваКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала