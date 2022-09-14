https://ria.ru/20220914/covid-19-1816667398.html

В Москве за сутки госпитализировали 338 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 338 человек с COVID-19 - РИА Новости, 14.09.2022

В Москве за сутки госпитализировали 338 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 8610 случаев COVID-19, 26 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:14

2022-09-14T11:14

2022-09-14T11:15

москва

коронавирус в россии

распространение коронавируса

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 8610 случаев COVID-19, 26 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 8610, госпитализировано - 338 человек, выздоровело - 7939 человек, 26 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 4946 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 116 224 случая коронавируса, выздоровели 2 888 728 человек, умерли 45 581 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20220908/koronavirus-1815376818.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, коронавирус в россии