https://ria.ru/20220914/covid-19-1816667398.html
В Москве за сутки госпитализировали 338 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 338 человек с COVID-19 - РИА Новости, 14.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 338 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 8610 случаев COVID-19, 26 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:14
2022-09-14T11:14
2022-09-14T11:15
москва
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 8610 случаев COVID-19, 26 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 8610, госпитализировано - 338 человек, выздоровело - 7939 человек, 26 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 4946 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 116 224 случая коронавируса, выздоровели 2 888 728 человек, умерли 45 581 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20220908/koronavirus-1815376818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус в россии
Москва, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
11:14 14.09.2022 (обновлено: 11:15 14.09.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 338 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 8610 случаев COVID-19