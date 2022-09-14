https://ria.ru/20220914/byudzhet-1816726559.html

Мишустин призвал подходить к прогнозированию бюджета без иллюзий

Мишустин призвал подходить к прогнозированию бюджета без иллюзий - РИА Новости, 14.09.2022

Мишустин призвал подходить к прогнозированию бюджета без иллюзий

Нужно аккуратно подходить к прогнозированию при формировании бюджета РФ на 2023-2025 годы, планируя расходы, исходить из возможностей, а не иллюзий, заявил... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T14:09

2022-09-14T14:09

2022-09-14T14:40

михаил мишустин

экономика

россия

правительство рф

бюджет

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Нужно аккуратно подходить к прогнозированию при формировании бюджета РФ на 2023-2025 годы, планируя расходы, исходить из возможностей, а не иллюзий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по проекту федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов."На этом фоне осторожное расширение бюджетного стимулирования позволит быстрее обеспечить снижение кредитных ставок в экономике, а значит и развитие частного сектора", - заявил он.Одновременно премьер призвал строго контролировать рост бюджетных расходов. "Это позволит сохранить сбалансированность бюджета, избежать повышения инфляции, потери макроэкономической стабильности" - сказал Мишустин."Уверен, что накопленный за многие годы опыт позволит справиться с этими задачами. У нас достаточно ресурсов, чтобы после определенного периода адаптации возобновить постпупальное развитие. Для этого каждый рубль бюджета должен расходоваться максимально эффективно: стимулировать деловую активность, с одной стороны, и помогать людям, прежде всего, наиболее уязвимым слоям населения, - с другой", - добавил премьер.

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Наталья Макарова

михаил мишустин, экономика, россия, правительство рф, бюджет