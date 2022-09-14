https://ria.ru/20220914/boeviki-1816707288.html

ВС России уничтожили до 70 украинских боевиков в Запорожской области

ВС России уничтожили до 70 украинских боевиков в Запорожской области - РИА Новости, 14.09.2022

ВС России уничтожили до 70 украинских боевиков в Запорожской области

ВС РФ высокоточными ударами по 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригадам в Новоселовке и Доброполье Запорожской области уничтожили до 70 украинских РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:12

2022-09-14T13:12

2022-09-14T13:12

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вооруженные силы рф

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ВС РФ высокоточными ударами по 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригадам в Новоселовке и Доброполье Запорожской области уничтожили до 70 украинских боевиков и пять единиц военной техники, сообщили в среду в Минобороны России."В результате высокоточных ударов ВКС России по позициям 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад в районах Новоселовки и Доброполье Запорожской области уничтожено до 70 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники", - заявили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, запорожская область, доброполье (город), вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны