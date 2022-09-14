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ВС России уничтожили до 70 украинских боевиков в Запорожской области
ВС России уничтожили до 70 украинских боевиков в Запорожской области - РИА Новости, 14.09.2022
ВС России уничтожили до 70 украинских боевиков в Запорожской области
ВС РФ высокоточными ударами по 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригадам в Новоселовке и Доброполье Запорожской области уничтожили до 70 украинских РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:12
2022-09-14T13:12
2022-09-14T13:12
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ВС РФ высокоточными ударами по 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригадам в Новоселовке и Доброполье Запорожской области уничтожили до 70 украинских боевиков и пять единиц военной техники, сообщили в среду в Минобороны России."В результате высокоточных ударов ВКС России по позициям 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад в районах Новоселовки и Доброполье Запорожской области уничтожено до 70 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники", - заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, запорожская область, доброполье (город), вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Доброполье (город), Вооруженные силы РФ, Войска воздушно-космической обороны
ВС России уничтожили до 70 украинских боевиков в Запорожской области
Минобороны: ВС уничтожили до 70 боевиков ВСУ и пять единиц техники в Запорожской области