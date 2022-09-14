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ВС России уничтожили до 70 украинских боевиков в Запорожской области - РИА Новости, 14.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/boeviki-1816707288.html
ВС России уничтожили до 70 украинских боевиков в Запорожской области
ВС России уничтожили до 70 украинских боевиков в Запорожской области - РИА Новости, 14.09.2022
ВС России уничтожили до 70 украинских боевиков в Запорожской области
ВС РФ высокоточными ударами по 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригадам в Новоселовке и Доброполье Запорожской области уничтожили до 70 украинских РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:12
2022-09-14T13:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
доброполье (город)
вооруженные силы рф
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ВС РФ высокоточными ударами по 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригадам в Новоселовке и Доброполье Запорожской области уничтожили до 70 украинских боевиков и пять единиц военной техники, сообщили в среду в Минобороны России."В результате высокоточных ударов ВКС России по позициям 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад в районах Новоселовки и Доброполье Запорожской области уничтожено до 70 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники", - заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, запорожская область, доброполье (город), вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Доброполье (город), Вооруженные силы РФ, Войска воздушно-космической обороны
13:12 14.09.2022
 
ВС России уничтожили до 70 украинских боевиков в Запорожской области

Минобороны: ВС уничтожили до 70 боевиков ВСУ и пять единиц техники в Запорожской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ВС РФ высокоточными ударами по 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригадам в Новоселовке и Доброполье Запорожской области уничтожили до 70 украинских боевиков и пять единиц военной техники, сообщили в среду в Минобороны России.
"В результате высокоточных ударов ВКС России по позициям 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад в районах Новоселовки и Доброполье Запорожской области уничтожено до 70 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники", - заявили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьДоброполье (город)Вооруженные силы РФВойска воздушно-космической обороны
 
 
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