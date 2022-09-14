https://ria.ru/20220914/biougrozy-1816782143.html

Путин назвал цель создания санитарного щита в России

Путин назвал цель создания санитарного щита в России - РИА Новости, 14.09.2022

Путин назвал цель создания санитарного щита в России

Формирование санитарного щита в России, который способен уберечь россиян от возможных биологических угроз в будущем, является приоритетом, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T16:47

2022-09-14T16:47

2022-09-14T16:53

общество

здоровье - общество

владимир путин

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Формирование санитарного щита в России, который способен уберечь россиян от возможных биологических угроз в будущем, является приоритетом, заявил президент РФ Владимир Путин.Реализация масштабного проекта позволит сделать диагностику инфекций быстрой и доступной - расшифровать любую неизвестную инфекцию в течение суток, а за четыре дня разработать тест-систему для выявления, уточнил президент.Санитарный щит - это система противодействия инфекциям, которая поможет сохранить здоровье человека, защитить его от возможных инфекционных угроз в будущем.

https://ria.ru/20220914/testirovanie-1816769693.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, владимир путин, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)