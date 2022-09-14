https://ria.ru/20220914/biougrozy-1816782143.html
Путин назвал цель создания санитарного щита в России
Путин назвал цель создания санитарного щита в России - РИА Новости, 14.09.2022
Путин назвал цель создания санитарного щита в России
Формирование санитарного щита в России, который способен уберечь россиян от возможных биологических угроз в будущем, является приоритетом, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T16:47
2022-09-14T16:47
2022-09-14T16:53
общество
здоровье - общество
владимир путин
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Формирование санитарного щита в России, который способен уберечь россиян от возможных биологических угроз в будущем, является приоритетом, заявил президент РФ Владимир Путин.Реализация масштабного проекта позволит сделать диагностику инфекций быстрой и доступной - расшифровать любую неизвестную инфекцию в течение суток, а за четыре дня разработать тест-систему для выявления, уточнил президент.Санитарный щит - это система противодействия инфекциям, которая поможет сохранить здоровье человека, защитить его от возможных инфекционных угроз в будущем.
https://ria.ru/20220914/testirovanie-1816769693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, владимир путин, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
16:47 14.09.2022 (обновлено: 16:53 14.09.2022)
Путин назвал цель создания санитарного щита в России
Путин призвал сформировать санитарный щит, способный уберечь Россию от биологических угроз
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Формирование санитарного щита в России, который способен уберечь россиян от возможных биологических угроз в будущем, является приоритетом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В числе приоритетов и формирование так называемого санитарного щита нашей страны. Его главная цель - уберечь граждан России от возможных в будущем биологических угроз", - сказал Путин
на торжественной церемонии награждения представителей санитарно-эпидемиологической службы в Кремле.
Реализация масштабного проекта позволит сделать диагностику инфекций быстрой и доступной - расшифровать любую неизвестную инфекцию в течение суток, а за четыре дня разработать тест-систему для выявления, уточнил президент.
Санитарный щит - это система противодействия инфекциям, которая поможет сохранить здоровье человека, защитить его от возможных инфекционных угроз в будущем.