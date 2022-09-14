https://ria.ru/20220914/bayden-1816688365.html

Жена Байдена заявила, что не обсуждала с ним вопрос второго срока

Жена Байдена заявила, что не обсуждала с ним вопрос второго срока - РИА Новости, 14.09.2022

Жена Байдена заявила, что не обсуждала с ним вопрос второго срока

Первая леди США Джилл Байден призналась, что еще не обсуждала с американским президентом Джо Байденом вопрос о выдвижении его кандидатуры на выборах главы... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:07

2022-09-14T12:07

2022-09-14T12:07

в мире

джо байден

джилл байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803373040_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_1a329fdb74d0d0fa4ce1355af5270cf2.jpg

ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Первая леди США Джилл Байден призналась, что еще не обсуждала с американским президентом Джо Байденом вопрос о выдвижении его кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году."Пока еще нет. Мы были слишком заняты. Пока нет, но я уверена, что обсуждение будет", - сказала супруга лидера США, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу NBC. Она отметила, что Байден "остался верен тому", что он обещал сделать на посту главы США. "Я думаю, что ему просто нужно продолжать", - добавила первая леди.Вице-президент США Камала Харрис ранее заявила, что в случае выдвижения кандидатуры президента США Джо Байдена на новый срок она готова баллотироваться вместе с ним.В конце августа федеральная избирательная комиссия США получила заявку на регистрацию движения в поддержку участия действующего американского президента Джо Байдена в выборах главы государства 2024 года. Согласно приведенной форме, заявка на регистрацию движения Biden for President была заполнена 26 августа 2022 года. В качестве кандидатов указаны Джо Байден и вице-президент США Харрис.

https://ria.ru/20220909/politika-1815466622.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, джо байден, джилл байден, сша