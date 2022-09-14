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Жена Байдена заявила, что не обсуждала с ним вопрос второго срока - РИА Новости, 14.09.2022
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Жена Байдена заявила, что не обсуждала с ним вопрос второго срока
Жена Байдена заявила, что не обсуждала с ним вопрос второго срока - РИА Новости, 14.09.2022
Жена Байдена заявила, что не обсуждала с ним вопрос второго срока
Первая леди США Джилл Байден призналась, что еще не обсуждала с американским президентом Джо Байденом вопрос о выдвижении его кандидатуры на выборах главы... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:07
2022-09-14T12:07
в мире
джо байден
джилл байден
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Первая леди США Джилл Байден призналась, что еще не обсуждала с американским президентом Джо Байденом вопрос о выдвижении его кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году."Пока еще нет. Мы были слишком заняты. Пока нет, но я уверена, что обсуждение будет", - сказала супруга лидера США, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу NBC. Она отметила, что Байден "остался верен тому", что он обещал сделать на посту главы США. "Я думаю, что ему просто нужно продолжать", - добавила первая леди.Вице-президент США Камала Харрис ранее заявила, что в случае выдвижения кандидатуры президента США Джо Байдена на новый срок она готова баллотироваться вместе с ним.В конце августа федеральная избирательная комиссия США получила заявку на регистрацию движения в поддержку участия действующего американского президента Джо Байдена в выборах главы государства 2024 года. Согласно приведенной форме, заявка на регистрацию движения Biden for President была заполнена 26 августа 2022 года. В качестве кандидатов указаны Джо Байден и вице-президент США Харрис.
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в мире, джо байден, джилл байден, сша
В мире, Джо Байден, Джилл Байден, США
12:07 14.09.2022
 
Жена Байдена заявила, что не обсуждала с ним вопрос второго срока

Первая леди США Байден заявила, что не обсуждала с мужем вопрос его второго срока

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден слушает выступление первой леди Джилл Байден
Президент США Джо Байден слушает выступление первой леди Джилл Байден - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден слушает выступление первой леди Джилл Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Первая леди США Джилл Байден призналась, что еще не обсуждала с американским президентом Джо Байденом вопрос о выдвижении его кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году.
"Пока еще нет. Мы были слишком заняты. Пока нет, но я уверена, что обсуждение будет", - сказала супруга лидера США, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу NBC. Она отметила, что Байден "остался верен тому", что он обещал сделать на посту главы США. "Я думаю, что ему просто нужно продолжать", - добавила первая леди.
Вице-президент США Камала Харрис ранее заявила, что в случае выдвижения кандидатуры президента США Джо Байдена на новый срок она готова баллотироваться вместе с ним.
В конце августа федеральная избирательная комиссия США получила заявку на регистрацию движения в поддержку участия действующего американского президента Джо Байдена в выборах главы государства 2024 года. Согласно приведенной форме, заявка на регистрацию движения Biden for President была заполнена 26 августа 2022 года. В качестве кандидатов указаны Джо Байден и вице-президент США Харрис.
Президент США Джо Байден на митинге Национального комитета Демократической партии в средней школе Ричарда Монтгомери - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 08:00
"Сонный Джо" очнулся. У Байдена появился шанс на второй президентский срок
 
В миреДжо БайденДжилл БайденСША
 
 
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