Жена Байдена заявила, что не обсуждала с ним вопрос второго срока
Первая леди США Байден заявила, что не обсуждала с мужем вопрос его второго срока
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден слушает выступление первой леди Джилл Байден
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден слушает выступление первой леди Джилл Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Первая леди США Джилл Байден призналась, что еще не обсуждала с американским президентом Джо Байденом вопрос о выдвижении его кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году.
"Пока еще нет. Мы были слишком заняты. Пока нет, но я уверена, что обсуждение будет", - сказала супруга лидера США, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу NBC. Она отметила, что Байден "остался верен тому", что он обещал сделать на посту главы США. "Я думаю, что ему просто нужно продолжать", - добавила первая леди.
Вице-президент США Камала Харрис ранее заявила, что в случае выдвижения кандидатуры президента США Джо Байдена на новый срок она готова баллотироваться вместе с ним.
В конце августа федеральная избирательная комиссия США получила заявку на регистрацию движения в поддержку участия действующего американского президента Джо Байдена в выборах главы государства 2024 года. Согласно приведенной форме, заявка на регистрацию движения Biden for President была заполнена 26 августа 2022 года. В качестве кандидатов указаны Джо Байден и вице-президент США Харрис.