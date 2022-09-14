https://ria.ru/20220914/bayden-1816622077.html

Байден заявил, что Украина достигла "значительного прогресса"

Байден заявил, что Украина достигла "значительного прогресса" - РИА Новости, 14.09.2022

Байден заявил, что Украина достигла "значительного прогресса"

Президент США Джо Байден считает, что Украине удалось добиться "значительного прогресса" в ходе военных действий, но впереди ее ожидает "еще долгий путь". РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T02:49

2022-09-14T02:49

2022-09-14T02:50

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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что Украине удалось добиться "значительного прогресса" в ходе военных действий, но впереди ее ожидает "еще долгий путь".На вопрос, считает ли он текущий ход военных действий "поворотным" моментом, Байден ответил: "На этот вопрос нет ответа. Трудно сказать".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220913/ssha-1816523482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, россия