02:49 14.09.2022 (обновлено: 02:50 14.09.2022)
Байден заявил, что Украина достигла "значительного прогресса"
Президент США Байден: Украина достигла "значительного прогресса", но впереди "долгий путь"
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что Украине удалось добиться "значительного прогресса" в ходе военных действий, но впереди ее ожидает "еще долгий путь".
"Очевидно, что Украина достигла значительного прогресса, но я думаю, что впереди еще долгий путь", - сказал он журналистам Белого дома.
На вопрос, считает ли он текущий ход военных действий "поворотным" моментом, Байден ответил: "На этот вопрос нет ответа. Трудно сказать".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.