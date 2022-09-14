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В Бахрушинском музее обнаружены эскизы росписей для Казанского вокзала
В Бахрушинском музее обнаружены эскизы росписей для Казанского вокзала - РИА Новости, 14.09.2022
В Бахрушинском музее обнаружены эскизы росписей для Казанского вокзала
В Бахрушинском музее были обнаружены пять эскизов росписей для Казанского вокзала в Москве работы известного коллекционера, мецената и художника князя Сергея... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:09
2022-09-14T15:09
2022-09-14T15:09
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МОСКВА, 14 сен – РИТА Новости. В Бахрушинском музее были обнаружены пять эскизов росписей для Казанского вокзала в Москве работы известного коллекционера, мецената и художника князя Сергея Щербатова, сообщили РИА Новости в институции.Они хранились без атрибуции с пометкой "Неизвестный художник".Было установлено, что рисунки поступили на хранение в 1920-е годы, еще при жизни создателя музея Алексея Бахрушина. "Запись об этом сохранилась в старой инвентарной книге, а штамп на оборотах эскизов указывает на источник поступления – Государственный Музейный фонд. В результате проведенного исследования было атрибутировано авторство князя Сергея Щербатова, который работал в дореволюционный период над заказом оформления интерьеров Казанского вокзала", — поясняет гендиректор музея Кристина Трубинова.Ранее не было известно, где находятся эскизы. Находка стала возможной в результате комплексной сверки музейных предметов и коллекций, к которой впервые за 128-летнюю историю музея приступили в январе 2022 года. Одновременно с ней проводится научная обработка нового блока произведений для передачи сведений в Государственный каталог Минкультуры РФ. В ходе этой работы и было совершено открытие.
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РИА Новости
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новости культуры, казанский вокзал, москва, россия, музеи, театральный музей имени бахрушина
Культура, Новости культуры, Казанский вокзал, Москва, Россия, Музеи, Театральный музей имени Бахрушина
В Бахрушинском музее обнаружены эскизы росписей для Казанского вокзала
В Бахрушинском музее обнаружены эскизы росписей князя Щербатова для Казанского вокзала
МОСКВА, 14 сен – РИТА Новости. В Бахрушинском музее были обнаружены пять эскизов росписей для Казанского вокзала в Москве работы известного коллекционера, мецената и художника князя Сергея Щербатова, сообщили РИА Новости в институции.
Они хранились без атрибуции с пометкой "Неизвестный художник".
Было установлено, что рисунки поступили на хранение в 1920-е годы, еще при жизни создателя музея Алексея Бахрушина. "Запись об этом сохранилась в старой инвентарной книге, а штамп на оборотах эскизов указывает на источник поступления – Государственный Музейный фонд. В результате проведенного исследования было атрибутировано авторство князя Сергея Щербатова, который работал в дореволюционный период над заказом оформления интерьеров Казанского вокзала", — поясняет гендиректор музея Кристина Трубинова.
Ранее не было известно, где находятся эскизы.
Находка стала возможной в результате комплексной сверки музейных предметов и коллекций, к которой впервые за 128-летнюю историю музея приступили в январе 2022 года. Одновременно с ней проводится научная обработка нового блока произведений для передачи сведений в Государственный каталог Минкультуры РФ. В ходе этой работы и было совершено открытие.