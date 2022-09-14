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В Бахрушинском музее обнаружены эскизы росписей для Казанского вокзала

В Бахрушинском музее обнаружены эскизы росписей для Казанского вокзала - РИА Новости, 14.09.2022

В Бахрушинском музее обнаружены эскизы росписей для Казанского вокзала

В Бахрушинском музее были обнаружены пять эскизов росписей для Казанского вокзала в Москве работы известного коллекционера, мецената и художника князя Сергея... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:09

2022-09-14T15:09

2022-09-14T15:09

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МОСКВА, 14 сен – РИТА Новости. В Бахрушинском музее были обнаружены пять эскизов росписей для Казанского вокзала в Москве работы известного коллекционера, мецената и художника князя Сергея Щербатова, сообщили РИА Новости в институции.Они хранились без атрибуции с пометкой "Неизвестный художник".Было установлено, что рисунки поступили на хранение в 1920-е годы, еще при жизни создателя музея Алексея Бахрушина. "Запись об этом сохранилась в старой инвентарной книге, а штамп на оборотах эскизов указывает на источник поступления – Государственный Музейный фонд. В результате проведенного исследования было атрибутировано авторство князя Сергея Щербатова, который работал в дореволюционный период над заказом оформления интерьеров Казанского вокзала", — поясняет гендиректор музея Кристина Трубинова.Ранее не было известно, где находятся эскизы. Находка стала возможной в результате комплексной сверки музейных предметов и коллекций, к которой впервые за 128-летнюю историю музея приступили в январе 2022 года. Одновременно с ней проводится научная обработка нового блока произведений для передачи сведений в Государственный каталог Минкультуры РФ. В ходе этой работы и было совершено открытие.

https://ria.ru/20220817/pushkinskiy-1810293158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, казанский вокзал, москва, россия, музеи, театральный музей имени бахрушина