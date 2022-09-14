Рейтинг@Mail.ru
В Бахрушинском музее обнаружены эскизы росписей для Казанского вокзала - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220914/bakhrushenskiy-1816734312.html
В Бахрушинском музее обнаружены эскизы росписей для Казанского вокзала
В Бахрушинском музее обнаружены эскизы росписей для Казанского вокзала - РИА Новости, 14.09.2022
В Бахрушинском музее обнаружены эскизы росписей для Казанского вокзала
В Бахрушинском музее были обнаружены пять эскизов росписей для Казанского вокзала в Москве работы известного коллекционера, мецената и художника князя Сергея... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:09
2022-09-14T15:09
культура
новости культуры
казанский вокзал
москва
россия
музеи
театральный музей имени бахрушина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816734682_0:651:2484:2048_1920x0_80_0_0_4e9854b0b7430824b284a99d23702518.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИТА Новости. В Бахрушинском музее были обнаружены пять эскизов росписей для Казанского вокзала в Москве работы известного коллекционера, мецената и художника князя Сергея Щербатова, сообщили РИА Новости в институции.Они хранились без атрибуции с пометкой "Неизвестный художник".Было установлено, что рисунки поступили на хранение в 1920-е годы, еще при жизни создателя музея Алексея Бахрушина. "Запись об этом сохранилась в старой инвентарной книге, а штамп на оборотах эскизов указывает на источник поступления – Государственный Музейный фонд. В результате проведенного исследования было атрибутировано авторство князя Сергея Щербатова, который работал в дореволюционный период над заказом оформления интерьеров Казанского вокзала", — поясняет гендиректор музея Кристина Трубинова.Ранее не было известно, где находятся эскизы. Находка стала возможной в результате комплексной сверки музейных предметов и коллекций, к которой впервые за 128-летнюю историю музея приступили в январе 2022 года. Одновременно с ней проводится научная обработка нового блока произведений для передачи сведений в Государственный каталог Минкультуры РФ. В ходе этой работы и было совершено открытие.
https://ria.ru/20220817/pushkinskiy-1810293158.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816734682_0:185:2484:2048_1920x0_80_0_0_e58053f3c1c7c1be9d03199729aedd0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, казанский вокзал, москва, россия, музеи, театральный музей имени бахрушина
Культура, Новости культуры, Казанский вокзал, Москва, Россия, Музеи, Театральный музей имени Бахрушина
15:09 14.09.2022
 
В Бахрушинском музее обнаружены эскизы росписей для Казанского вокзала

В Бахрушинском музее обнаружены эскизы росписей князя Щербатова для Казанского вокзала

© Фото : Пресс-служба Минкультуры РоссииЭскиз росписи князя Щербатова для Казанского вокзала, обнаруженный в Бахрушинском музее
Эскиз росписи князя Щербатова для Казанского вокзала, обнаруженный в Бахрушинском музее - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : Пресс-служба Минкультуры России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен – РИТА Новости. В Бахрушинском музее были обнаружены пять эскизов росписей для Казанского вокзала в Москве работы известного коллекционера, мецената и художника князя Сергея Щербатова, сообщили РИА Новости в институции.
Они хранились без атрибуции с пометкой "Неизвестный художник".
Было установлено, что рисунки поступили на хранение в 1920-е годы, еще при жизни создателя музея Алексея Бахрушина. "Запись об этом сохранилась в старой инвентарной книге, а штамп на оборотах эскизов указывает на источник поступления – Государственный Музейный фонд. В результате проведенного исследования было атрибутировано авторство князя Сергея Щербатова, который работал в дореволюционный период над заказом оформления интерьеров Казанского вокзала", — поясняет гендиректор музея Кристина Трубинова.
Ранее не было известно, где находятся эскизы.
Находка стала возможной в результате комплексной сверки музейных предметов и коллекций, к которой впервые за 128-летнюю историю музея приступили в январе 2022 года. Одновременно с ней проводится научная обработка нового блока произведений для передачи сведений в Государственный каталог Минкультуры РФ. В ходе этой работы и было совершено открытие.

Читайте также:

 
КультураНовости культурыКазанский вокзалМоскваРоссияМузеиТеатральный музей имени Бахрушина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала