https://ria.ru/20220914/azerbaydzhan-1816662231.html

Москва входит в тройку крупнейших партнеров Баку, заявили в МИД России

Москва входит в тройку крупнейших партнеров Баку, заявили в МИД России - РИА Новости, 14.09.2022

Москва входит в тройку крупнейших партнеров Баку, заявили в МИД России

Россия входит в тройку крупнейших экономических партнеров Азербайджана, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T10:49

2022-09-14T10:49

2022-09-14T10:55

экономика

россия

азербайджан

газпром

вертолеты россии

снг

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Россия входит в тройку крупнейших экономических партнеров Азербайджана, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.По его словам, с января по июнь текущего года товарооборот составил 1,67 миллиарда долларов – рост на 9,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."Россия в тройке крупнейших торгово-экономических партнеров Азербайджана. Основные статьи российского экспорта включают продовольственные товары, машины, оборудование и древесину и металлы", - сказал Гончар.Он отметил, что Россия лидирует по объемам импорта азербайджанской ненефтяной продукции, являясь крупнейшим потребителем азербайджанской сельхозпродукции."Российские инвестиции в Азербайджан достигают 4,5 миллиарда долларов, азербайджанские в Россию – 1,5 миллиарда", - добавил дипломат.Гончар также указал, что сейчас идет реализация совместных флагманских проектов, в частности, сервисного центра вертолетной техники АО "Вертолеты России", а "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Транснефть" участвуют в разведке, добыче, транспортировке и поставках азербайджанских углеводородов.

https://ria.ru/20220914/mid-1816622989.html

россия

азербайджан

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, азербайджан, газпром, вертолеты россии, снг