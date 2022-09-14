https://ria.ru/20220914/azerbaydzhan-1816662231.html
Москва входит в тройку крупнейших партнеров Баку, заявили в МИД России
Москва входит в тройку крупнейших партнеров Баку, заявили в МИД России - РИА Новости, 14.09.2022
Москва входит в тройку крупнейших партнеров Баку, заявили в МИД России
Россия входит в тройку крупнейших экономических партнеров Азербайджана, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T10:49
2022-09-14T10:49
2022-09-14T10:55
экономика
россия
азербайджан
газпром
вертолеты россии
снг
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Россия входит в тройку крупнейших экономических партнеров Азербайджана, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.По его словам, с января по июнь текущего года товарооборот составил 1,67 миллиарда долларов – рост на 9,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."Россия в тройке крупнейших торгово-экономических партнеров Азербайджана. Основные статьи российского экспорта включают продовольственные товары, машины, оборудование и древесину и металлы", - сказал Гончар.Он отметил, что Россия лидирует по объемам импорта азербайджанской ненефтяной продукции, являясь крупнейшим потребителем азербайджанской сельхозпродукции."Российские инвестиции в Азербайджан достигают 4,5 миллиарда долларов, азербайджанские в Россию – 1,5 миллиарда", - добавил дипломат.Гончар также указал, что сейчас идет реализация совместных флагманских проектов, в частности, сервисного центра вертолетной техники АО "Вертолеты России", а "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Транснефть" участвуют в разведке, добыче, транспортировке и поставках азербайджанских углеводородов.
https://ria.ru/20220914/mid-1816622989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, азербайджан, газпром, вертолеты россии, снг
Экономика, Россия, Азербайджан, Газпром, Вертолеты России, СНГ
10:49 14.09.2022 (обновлено: 10:55 14.09.2022)
Москва входит в тройку крупнейших партнеров Баку, заявили в МИД России
МИД: Россия входит в тройку крупнейших экономических партнеров Азербайджана
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Россия входит в тройку крупнейших экономических партнеров Азербайджана, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
По его словам, с января по июнь текущего года товарооборот составил 1,67 миллиарда долларов – рост на 9,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Россия в тройке крупнейших торгово-экономических партнеров Азербайджана. Основные статьи российского экспорта включают продовольственные товары, машины, оборудование и древесину и металлы", - сказал Гончар.
Он отметил, что Россия лидирует по объемам импорта азербайджанской ненефтяной продукции, являясь крупнейшим потребителем азербайджанской сельхозпродукции.
"Российские инвестиции в Азербайджан достигают 4,5 миллиарда долларов, азербайджанские в Россию – 1,5 миллиарда", - добавил дипломат.
Гончар также указал, что сейчас идет реализация совместных флагманских проектов, в частности, сервисного центра вертолетной техники АО "Вертолеты России
", а "Газпром
", "Роснефть
", "Лукойл
", "Транснефть
" участвуют в разведке, добыче, транспортировке и поставках азербайджанских углеводородов.