https://ria.ru/20220914/avtomobili-1816657247.html

Астраханские больницы получили семь новых автомобилей

Астраханские больницы получили семь новых автомобилей - РИА Новости, 14.09.2022

Астраханские больницы получили семь новых автомобилей

Районные больницы в Астраханской области получили семь новых автомобилей, оснащенных современным оборудованием, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T10:32

2022-09-14T10:32

2022-09-14T10:32

астраханская область

игорь бабушкин

здоровье - общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Районные больницы в Астраханской области получили семь новых автомобилей, оснащенных современным оборудованием, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин."Вручил ключи от семи новых автомобилей Lada Granta главврачам районных больниц. По одной машине получили больницы Ахтубинского, Володарского, Красноярского, Лиманского, Черноярского районов, еще две - медучреждения Наримановского района", - написал он в Telegram.Обновление и пополнение автопарка медучреждений региона стало возможным благодаря госпрограмме "Развитие здравоохранения Российской Федерации". Новая техника позволит увеличить оперативность медицинской помощи и улучшит условия работы медиков.Новые автомобили оснащены всем необходимым современным оборудованием. Спецбригады будут выезжать на дом ко взрослым и детям с тяжелыми заболеваниями или доставлять пациентов на обследования.По данным губернатора, автопарк медучреждений области обновляется уже второй год благодаря федеральной поддержке. В 2021 году районным больницам также передали семь автомобилей.

https://ria.ru/20220912/agrokompleks-1816197452.html

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

астраханская область, игорь бабушкин, здоровье - общество