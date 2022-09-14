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Российская авиация уничтожила в ДНР до 250 украинских военных - РИА Новости, 14.09.2022
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Российская авиация уничтожила в ДНР до 250 украинских военных
Российская авиация уничтожила в ДНР до 250 украинских военных - РИА Новости, 14.09.2022
Российская авиация уничтожила в ДНР до 250 украинских военных
Авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила в ДНР до 250 украинских военных, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:09
2022-09-14T13:09
в мире
донецкая народная республика
северск
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила в ДНР до 250 украинских военных, сообщили в среду в Минобороны РФ."Высокоточными ударами российской авиации по пунктам временной дислокации и боевым позициям подразделений 53-й, 54-й, 110-й механизированных бригад, 128-й бригады территориальной обороны и 68-й пехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Никольское, Авдеевка, Новокалиново, Петровское, Новоселка и Времевка Донецкой Народной Республики уничтожено до 250 украинских военнослужащих и более 20 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
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в мире, донецкая народная республика, северск, вооруженные силы украины, россия
В мире, Донецкая Народная Республика, Северск, Вооруженные силы Украины, Россия
13:09 14.09.2022
 
Российская авиация уничтожила в ДНР до 250 украинских военных

Минобороны: российская авиация уничтожила в ДНР до 250 украинских военных

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкКарта военных учений
Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила в ДНР до 250 украинских военных, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Высокоточными ударами российской авиации по пунктам временной дислокации и боевым позициям подразделений 53-й, 54-й, 110-й механизированных бригад, 128-й бригады территориальной обороны и 68-й пехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Никольское, Авдеевка, Новокалиново, Петровское, Новоселка и Времевка Донецкой Народной Республики уничтожено до 250 украинских военнослужащих и более 20 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.

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