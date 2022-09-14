https://ria.ru/20220914/aviatsiya-1816706147.html
Российская авиация уничтожила в ДНР до 250 украинских военных
Российская авиация уничтожила в ДНР до 250 украинских военных - РИА Новости, 14.09.2022
Российская авиация уничтожила в ДНР до 250 украинских военных
Авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила в ДНР до 250 украинских военных, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:09
2022-09-14T13:09
2022-09-14T13:09
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила в ДНР до 250 украинских военных, сообщили в среду в Минобороны РФ."Высокоточными ударами российской авиации по пунктам временной дислокации и боевым позициям подразделений 53-й, 54-й, 110-й механизированных бригад, 128-й бригады территориальной обороны и 68-й пехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Никольское, Авдеевка, Новокалиново, Петровское, Новоселка и Времевка Донецкой Народной Республики уничтожено до 250 украинских военнослужащих и более 20 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20220914/minoborony-1816655101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, северск, вооруженные силы украины, россия
В мире, Донецкая Народная Республика, Северск, Вооруженные силы Украины, Россия
Российская авиация уничтожила в ДНР до 250 украинских военных
Минобороны: российская авиация уничтожила в ДНР до 250 украинских военных