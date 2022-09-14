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Боец "Вагнера" рассказал о попытках ВСУ остановить наступление на Артемовск - РИА Новости, 14.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/artemovsk-1816858497.html
Боец "Вагнера" рассказал о попытках ВСУ остановить наступление на Артемовск
Боец "Вагнера" рассказал о попытках ВСУ остановить наступление на Артемовск - РИА Новости, 14.09.2022
Боец "Вагнера" рассказал о попытках ВСУ остановить наступление на Артемовск
Украинские войска пытаются остановить наступление на Артемовск (переименован в Бахмут – ред.) огнем артиллерии, в том числе и по освобожденному в конце августа... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T22:30
2022-09-14T22:30
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донбасс
киев
украина
донецкая народная республика
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КОДЕМА (ДНР), 14 сен – РИА Новости. Украинские войска пытаются остановить наступление на Артемовск (переименован в Бахмут – ред.) огнем артиллерии, в том числе и по освобожденному в конце августа стратегически важному селу Кодема в Донбассе, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнера".Ранее сообщалось, что "вагнеровцы" закрепились в промзоне Артемовска и продолжат продвижение вглубь населенного пункта."Бьют артиллерией в основном по Кодеме (село на подходах к Артемовску – ред.). Сами отходят они, закрепляются, оставляют малые группы для удержания (наступления – ред.), чтобы было время отойти основным силам их и командирам", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что не смотря на попытки Киева остановить наступление союзных сил, "вагенровцы" уже зашли на окраины Артемовска, закрепились в промзоне и продолжают движение.Город Артемовск (Бахмут) является важным транспортным узлом и находится на подконтрольной Украине территории ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
донбасс
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украина
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в мире, артемовск, донбасс, киев, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донбасс, Киев, Украина, Донецкая Народная Республика
22:30 14.09.2022
 
Боец "Вагнера" рассказал о попытках ВСУ остановить наступление на Артемовск

Боец группы "Вагнера" рассказал о попытках ВСУ остановить наступление на Артемовск

© AP Photo / Vadim GhirdaСолдат ВСУ на дороге недалеко от Артемовска
Солдат ВСУ на дороге недалеко от Артемовска - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Солдат ВСУ на дороге недалеко от Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
КОДЕМА (ДНР), 14 сен – РИА Новости. Украинские войска пытаются остановить наступление на Артемовск (переименован в Бахмут – ред.) огнем артиллерии, в том числе и по освобожденному в конце августа стратегически важному селу Кодема в Донбассе, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнера".
Ранее сообщалось, что "вагнеровцы" закрепились в промзоне Артемовска и продолжат продвижение вглубь населенного пункта.
"Бьют артиллерией в основном по Кодеме (село на подходах к Артемовску – ред.). Сами отходят они, закрепляются, оставляют малые группы для удержания (наступления – ред.), чтобы было время отойти основным силам их и командирам", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что не смотря на попытки Киева остановить наступление союзных сил, "вагенровцы" уже зашли на окраины Артемовска, закрепились в промзоне и продолжают движение.
Город Артемовск (Бахмут) является важным транспортным узлом и находится на подконтрольной Украине территории ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДонбассКиевУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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