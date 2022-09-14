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Пашинян заявил, что готов идти на тяжелые решения ради мира - РИА Новости, 14.09.2022
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Пашинян заявил, что готов идти на тяжелые решения ради мира
Пашинян заявил, что готов идти на тяжелые решения ради мира - РИА Новости, 14.09.2022
Пашинян заявил, что готов идти на тяжелые решения ради мира
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов идти на тяжелые решения ради установления мира в стране. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:53
2022-09-14T17:53
в мире
никол пашинян
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов идти на тяжелые решения ради установления мира в стране.По словам премьера, из-за этого его многие могут подвергнуть критике, обвинить в предательстве, потребовать отстранения от власти."Но если это решение обеспечит Армении с территорией площадью 29,8 тысячи квадратных километров (территория Армянской ССР - ред.) долгосрочный мир и безопасность, я его подпишу и меня не интересует, что будет со мной потом", - отметил Пашинян.Он добавил также, что Ереван готов признать территориальную целостность Азербайджана лишь в том случае, если азербайджанские войска покинут территорию республики.
армения
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в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
17:53 14.09.2022
 
Пашинян заявил, что готов идти на тяжелые решения ради мира

Премьер Армении Пашинян заявил, что готов идти на тяжелые решения ради стабильности и мира

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов идти на тяжелые решения ради установления мира в стране.
"Я готов пойти на тяжелые решения для гарантирования долгосрочной безопасности, стабильности и мира", - сказал Пашинян в среду в ходе правительственного часа в парламенте.
По словам премьера, из-за этого его многие могут подвергнуть критике, обвинить в предательстве, потребовать отстранения от власти.
"Но если это решение обеспечит Армении с территорией площадью 29,8 тысячи квадратных километров (территория Армянской ССР - ред.) долгосрочный мир и безопасность, я его подпишу и меня не интересует, что будет со мной потом", - отметил Пашинян.
Он добавил также, что Ереван готов признать территориальную целостность Азербайджана лишь в том случае, если азербайджанские войска покинут территорию республики.

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    В миреНикол ПашинянАрменияАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границе
     
     
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