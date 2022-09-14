https://ria.ru/20220914/armeniya-1816803782.html

Пашинян заявил, что готов идти на тяжелые решения ради мира

Пашинян заявил, что готов идти на тяжелые решения ради мира - РИА Новости, 14.09.2022

Пашинян заявил, что готов идти на тяжелые решения ради мира

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов идти на тяжелые решения ради установления мира в стране. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:53

2022-09-14T17:53

2022-09-14T17:53

в мире

никол пашинян

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов идти на тяжелые решения ради установления мира в стране.По словам премьера, из-за этого его многие могут подвергнуть критике, обвинить в предательстве, потребовать отстранения от власти."Но если это решение обеспечит Армении с территорией площадью 29,8 тысячи квадратных километров (территория Армянской ССР - ред.) долгосрочный мир и безопасность, я его подпишу и меня не интересует, что будет со мной потом", - отметил Пашинян.Он добавил также, что Ереван готов признать территориальную целостность Азербайджана лишь в том случае, если азербайджанские войска покинут территорию республики.

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе