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Пашинян заявил, что готов идти на тяжелые решения ради мира
Пашинян заявил, что готов идти на тяжелые решения ради мира - РИА Новости, 14.09.2022
Пашинян заявил, что готов идти на тяжелые решения ради мира
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов идти на тяжелые решения ради установления мира в стране. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:53
2022-09-14T17:53
2022-09-14T17:53
в мире
никол пашинян
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов идти на тяжелые решения ради установления мира в стране.По словам премьера, из-за этого его многие могут подвергнуть критике, обвинить в предательстве, потребовать отстранения от власти."Но если это решение обеспечит Армении с территорией площадью 29,8 тысячи квадратных километров (территория Армянской ССР - ред.) долгосрочный мир и безопасность, я его подпишу и меня не интересует, что будет со мной потом", - отметил Пашинян.Он добавил также, что Ереван готов признать территориальную целостность Азербайджана лишь в том случае, если азербайджанские войска покинут территорию республики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Пашинян заявил, что готов идти на тяжелые решения ради мира
Премьер Армении Пашинян заявил, что готов идти на тяжелые решения ради стабильности и мира
ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов идти на тяжелые решения ради установления мира в стране.
"Я готов пойти на тяжелые решения для гарантирования долгосрочной безопасности, стабильности и мира", - сказал Пашинян в среду в ходе правительственного часа в парламенте.
По словам премьера, из-за этого его многие могут подвергнуть критике, обвинить в предательстве, потребовать отстранения от власти.
"Но если это решение обеспечит Армении с территорией площадью 29,8 тысячи квадратных километров (территория Армянской ССР - ред.) долгосрочный мир и безопасность, я его подпишу и меня не интересует, что будет со мной потом", - отметил Пашинян.
Он добавил также, что Ереван готов признать территориальную целостность Азербайджана
лишь в том случае, если азербайджанские войска покинут территорию республики.